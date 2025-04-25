Как собрать базовый гардероб на лето — вещи, которые точно пригодятся

Девушка в летнем образе. Фото: Freepik

Лето уже на пороге, а это значит, что пришло время освежить гардероб и настроить себя на новый сезон. Если зима — это про комфорт и теплые объятия одежды, то лето — это про легкость, свободу и возможность поиграть с цветами, формами и фактурами.

Новини.LIVE расскажет, какие трендовые вещи пригодятся этим летом.

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Платья

В летнем гардеробе без платья — как без солнца на пляже. В этом году дизайнеры решили, что пришло время выйти за рамки привычного: пастельные тона, асимметрия, легкие ткани, развевающиеся по ветру, и прозрачные акценты. Есть варианты для тех, кто любит минимализм, и для тех, кто готов к экспериментам.

Платье. Фото из Instagram

Топы

Летом без топов никуда. Базовые всегда в строю, но в этом году интереснее посмотреть в сторону нетипичных фасонов. В моде бандо, льняные варианты, кружево и модели на завязках. Есть минималистичные для любителей классики, а есть такие, что точно привлекут внимание. Под любое настроение и образ — выбирайте, что больше по душе.

Топ. Фото из Instagram

Юбки

Как только становится тепло, юбки возвращают себе главные позиции. Этим летом — чем больше вариантов, тем лучше. Прозрачные, длинные до пят, шелковые, деконструктивного кроя — можно миксовать с любой обувью и аксессуарами. А главное без ограничений и правил.

Юбка красная. Фото из Instagram

Сумки

Сумка — это не просто вещь для мелочей, это главный акцент в образе. Этим летом дизайнеры предлагают играть с формами, цветами и материалами. Ставка на необычное — то, что нужно.

Большая сумка. Фото из Instagram

Обувь

В этом сезоне главное легкость. Вьетнамки на каблуках, балетки из кожи, босоножки на тонких ремешках или обувь из сетки — все это о лете-2025. Выбирайте те пары, которые подарят комфорт и дополнят ваш образ. Здесь одна пара может сделать целый лук и это факт.

Босоножки. Фото из Instagram

Купальники

Пляжный сезон близко, поэтому самое время выбрать купальник. Но главное это не тренды, а то, в чем вы будете чувствовать себя комфортно. Выбор есть: бикини, монокини, нюдовые или яркие варианты — найдется для каждой.

Купальник. Фото из Instagram

Трикотаж

Тонкие кардиганы, поло с рукавами или легкие джемперы — именно то, что нужно для вечерних прогулок. Идеально подойдет для тех моментов, когда ветерок хочется встретить стильно.

Трикотажные костюмы. Фото из Instagram

Лето — время играть со стилем, пробовать новое и быть смелее в модных выборах.

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