Джинсовий комбінезон у центрі уваги — тренд із 90-х повертається

Дівчина в джинсовій куртці. Фото: Freepik

Сьогодні, 30 квітня, у світі відзначають День деніму — матеріалу, який знає кожен і який пережив десятки модних перевтілень. І саме сьогодні якраз ідеальний момент згадати одну з найбільш зручних та недооцінених речей гардероба — джинсовий комбінезон. Він повертається і не просто так, а як справжній модний хіт сезону.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Джинсовий комбінезон знову варто носити у 2025

Комбінезон із деніму — це про комфорт, простоту й стиль одразу. Вже не треба думати над тим, що з чим поєднати. Просто накинули його поверх футболки, взули кеди і готово. Ідете собі гуляти містом, їдете на природу, чи танцюєте на музичному фестивалі — всюди доречний. А ще в ньому щось є від дитинства, коли все було простіше і щире.

Джинсовий комбінезон. Фото з Instagram

Цьогоріч у моді саме вільний крій, міцний денім і ті самі металеві пряжки, що додають образу трішки ретро-атмосфери. Стилісти вже пророкують комбінезону почесне місце у списку головних фаворитів весни та літа. І ми з ними погоджуємось: ця річ не тільки зручна, а ще й додає характеру.

Щоб зробити образ цікавішим, варто додати головний убір — наприклад, бейсболку, хустку або трендову панаму. А для тих, хто любить мати більш зібраний вигляд — ідея з джинсовою курткою у тон має дуже стильний вигляд. Монохром ще ніхто не скасовував.

Комбінезон в стилі 90-х. Фото з Instagram

А для вечора чи якогось виходу можна приміряти джинсовий комбінезон без бретельок — такий собі мікс із корсетом і джинсами. У парі з підборами чи босоніжками має справді елегантний вигляд.

То, може, саме час дати друге життя речі, яка колись була улюбленою в кожному дитинстві? Джинсовий комбінезон — це як той старий друг, про якого трохи забули, але який завжди був поруч і чекав свого моменту повернення. І цей момент настав.

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