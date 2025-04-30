Джинсовый комбинезон в центре внимания — тренд из 90-х возвращается

Девушка в джинсовой куртке. Фото: Freepik

Сегодня, 30 апреля, в мире отмечают День денима — материала, который знает каждый и который пережил десятки модных перевоплощений. И именно сегодня как раз идеальный момент вспомнить одну из самых удобных и недооцененных вещей гардероба — джинсовый комбинезон. Он возвращается и не просто так, а как настоящий модный хит сезона.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Комбинезон из денима — это о комфорте, простоте и стиле сразу. Уже не надо думать над тем, что с чем сочетать. Просто накинули его поверх футболки, обули кеды и готово. Идете себе гулять по городу, едете на природу, или танцуете на музыкальном фестивале — везде уместен. А еще в нем что-то есть от детства, когда все было проще и искреннее.

Джинсовый комбинезон. Фото из Instagram

В этом году в моде именно свободный крой, прочный деним и те самые металлические пряжки, которые добавляют образу немного ретро-атмосферы. Стилисты уже пророчат комбинезону почетное место в списке главных фаворитов весны и лета. И мы с ними согласны: эта вещь не только удобная, но и добавляет характера.

Чтобы сделать образ интереснее, стоит добавить головной убор — например, бейсболку, платок или трендовую панаму. А для тех, кто любит выглядеть более собранно — идея с джинсовой курткой в тон выглядит очень стильно. Монохром еще никто не отменял.

Комбинезон в стиле 90-х. Фото из Instagram

А для вечера или какого-то выхода можно примерить джинсовый комбинезон без бретелек — некий микс с корсетом и джинсами. В паре с каблуками или босоножками выглядит действительно элегантно.

Так, может, самое время дать вторую жизнь вещи, которая когда-то была любимой в каждом детстве? Джинсовый комбинезон — это как тот старый друг, о котором немного забыли, но который всегда был рядом и ждал своего момента возвращения. И этот момент настал.

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