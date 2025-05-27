Этим летом без бермуд не обойтись — с чем их сочетать

Девушка в джинсовых шортах. Фото: Freepik

Еще недавно джинсовые шорты-бермуды были чем-то привычным и неприметным — удобные, немного грубоватые, для поездки на дачу или на прогулку с собакой. Но весна-лето 2025 все изменила. Теперь это не просто одежда на каждый день, а настоящая модная база. Их можно увидеть даже на светских событиях — модницы надевают их и под каблуки, и под пиджаки, не теряя изящества.

Новини.LIVE расскажет, с чем их сочетать.

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Светлые джинсовые шорты, рубашка, несколько украшений и вы уже не просто вышли из дома, а сделали стильное заявление. Если хочется немного драйва, то можно добавить ботильоны. А для более женственного варианта подойдут босоножки на каблуке.

Джинсовые шорты-бермуды. Фото из Instagram

Также шорты-бермуды можно носить с блейзером. Такой вариант покоряет street style, ведь имеет дерзкий, хоть и продуманный образ. Шорты могут быть с потертостями, высокой талией или широкими штанинами. Добавляем пиджак и обувь с острым носом и имеем образ, который работает всегда.

Роскошный костюм. Фото из Instagram

Шорты-бермуды и принты

Для тех, кто любит эксперименты, — это идеальное решение. Выбирайте модели с широкими штанинами, добавляйте блузы с принтом (леопард, зебра или даже что-то абстрактное) и не забывайте об аксессуарах. Кожаная куртка, солнцезащитные очки, мокасины с носками — все это только усилит характер образа.

Футболка с принтом. Фото из Instagram

Итак, можем смело заявить, что шорты-бермуды вернулись и теперь это не просто одежда, а целое модное полотно, на котором вы сами рисуете, кем быть сегодня.

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