Стильні шорти-боксери — основа модного літнього лука

Дівчина в шортах. Фото: Freepik

У 2025 році світ моди вирішив остаточно стерти межу між домашнім одягом і вуличним стилем. Тепер те, що раніше ми ховали під одягом, стало головною зіркою літніх образів. І мова не про що інше, як про спідні шорти — ті самі боксери, які тепер можна й треба носити на видноті.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Боксери — це не просто про зручність

Це про тренд, що поєднує одразу кілька модних напрямів: видиму білизну, чоловічі силуети та максимальну свободу у стилі. Нічого більше не приховуємо — навпаки, сміливо показуємо. Модель Мона Тугард одягає боксери з логотипом так, щоб гумка виглядала з-під джинсів і це має ефектний, а не вульгарний вигляд.

Цікаво, що популярні як широкі, так і обтислі моделі. Хтось обирає ніжні бавовняні з класичним чоловічим кроєм, а хтось — атласні, як з гарної піжами. Ці шорти чудово поєднуються з футболками, жакетами, піджаками, сорочками й навіть туфлями.

Каміль Шар'єр, наприклад, носить боксери в блакитну смужку з білою футболкою, піджаком і туфлями на підборах, що підійде навіть для офісу. А Кайлі Дженнер зовсім відмовилась від штанів: її образ — білі боксери, чорні колготи і все, більше нічого не треба.

Боксерські шорти. Фото з Instagram

Цей тренд не про те, щоб епатувати. Він про впевненість, експерименти й легкість. Якщо ви шукали спосіб урізноманітнити літні образи — зверніть увагу на боксери. Вони зручні, стильні та задають тон сезону.

Раніше ми писали про те, з чим носити трендові капрі цього літа.

Також ми повідомляли, з якими шортами-бермудами легко поєднується майже все.