Стильные шорты-боксеры — основа модного летнего лука

Девушка в шортах. Фото: Freepik

В 2025 году мир моды решил окончательно стереть грань между домашней одеждой и уличным стилем. Теперь то, что раньше мы прятали под одеждой, стало главной звездой летних образов. И речь не о чем ином, как о нижних шортах — тех самых боксерах, которые теперь можно и нужно носить на виду.

Об этом пишет Vogue.

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Боксеры — это не просто об удобстве

Это про тренд, сочетающий сразу несколько модных направлений: видимое белье, мужские силуэты и максимальную свободу в стиле. Ничего больше не скрываем — наоборот, смело показываем. Модель Мона Тугард уже демонстрирует, как это выглядит: она надевает боксеры с логотипом так, чтобы резинка выглядывала из-под джинсов и это выглядит эффектно, а не вульгарно.

Интересно, что популярны как широкие, так и облегающие модели. Кто-то выбирает нежные хлопковые с классическим мужским кроем, а кто-то — атласные, как из хорошей пижамы. Эти шорты отлично сочетаются с футболками, жакетами, пиджаками, рубашками и даже туфлями.

Камиль Шарьер, например, носит боксеры в голубую полоску с белой футболкой, пиджаком и туфлями на каблуках, что подойдет даже для офиса. А Кайли Дженнер вовсе отказалась от брюк: ее образ — белые боксеры, черные колготы и все, больше ничего не нужно.

Боксерские шорты. Фото из Instagram

Этот тренд не о том, чтобы эпатировать. Он про уверенность, эксперименты и легкость. Если вы искали способ разнообразить летние образы — обратите внимание на боксеры. Они удобные, стильные и задают тон сезону.

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