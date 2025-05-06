Модні шорти на весну та літо 2025 — що варто обрати вже зараз

Дівчина в шортах. Фото: Freepik

Коли сонце починає пригрівати сильніше, хочеться одного — змінити джинси на щось легке й зручне. Шорти — ідеальний варіант на весну та літо, але вибрати свою модель не так просто, як здається. У магазинах повно фасонів, а модниці в Instagram щодня показують нові варіації.

Щоб не розгубитися, в Elle зібрали чотири стильні й практичні варіанти, які справді носять цього сезону.

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Стильні шорти цього сезону

Джинсові шорти, але подовжені

Якщо маєте у шафі класичні короткі джинсові — це добре. Але у 2025 краще звернути увагу на трохи довші моделі — до коліна або трохи вище. Такі шорти мають свіжий вигляд. Найкраще поєднуються з простою білою футболкою, легкою сорочкою або топом. Можна навіть створити total denim look, якщо маєте жакет такого ж відтінку. Щоб образ не мав нудний вигляд — додайте сумку з плетеним ремінцем або босоніжки з коричневої замші.

Подовжені джинсові шорти. Фото з Instagram

Смугасті трикотажні

Найзручніші шорти на кожен день — це легкий трикотаж. А якщо ще й у смужку, то взагалі супер: і стильно, і не занадто просто. Їх зручно носити вдома, на прогулянку, на пікнік. Ще й нагадують готовий комплект, якщо підібрати топ у тій самій гамі. Якщо хочете трохи більше "вау" — беріть яскраві кольори: червоний, лаймовий або лимонний. Плетена торба й сандалі на плоскій підошві, і образ готовий.

Смугасті шорти. Фото з Instagram

Блумери

Такі "лялькові" шорти з воланами або бантиками не для всіх, але вони справді популярні. У них щось від дитинства, щось від романтичної казки. Можна носити з м’яким кардиганом і балетками — отримаєте ніжний, дівочий образ. А можна звести всю цю "солодкість" нанівець — грубими черевиками або худі. Якщо любите контрасти, цей варіант точно сподобається.

Блумери. Фото з Instagram

Офісна естетика, але з родзинкою

Шорти в стилі "я щойно вийшла з наради" — теж тренд. Але це не нудні бермуди, а мінішорти з костюмної тканини. Їх поєднують із класичною сорочкою, піджаком і навіть краваткою. Можна додати підбори kitten heels або залишитися в лоферах. Усе залежить від вашого настрою.

Мінішорти. Фото з Instagram

Весна та літо — це час, коли одяг нарешті не сковує рухів, і кожна річ має приносити не тільки стиль, а й задоволення. Тому не біжіть за трендами, а орієнтуйтеся на себе. А якщо сумніваєтеся, з цих чотирьох варіантів точно щось підійде.

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