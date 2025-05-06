Модные шорты на весну и лето 2025 — что стоит выбрать уже сейчас

Девушка в шортах. Фото: Freepik

Когда солнце начинает пригревать сильнее, хочется одного — сменить джинсы на что-то легкое и удобное. Шорты — идеальный вариант на весну и лето, но выбрать свою модель не так просто, как кажется. В магазинах полно фасонов, а модницы в Instagram ежедневно показывают новые вариации.

Чтобы не растеряться, в Elle собрали четыре стильных и практичных варианта, которые действительно носят в этом сезоне.

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Стильные шорты в этом сезоне

Джинсовые шорты, но удлиненные

Если у вас в шкафу есть классические короткие джинсовые — это хорошо. Но в 2025 лучше обратить внимание на модели чуть длиннее — до колена или чуть выше. Такие шорты выглядят свежо. Лучше всего сочетаются с простой белой футболкой, легкой рубашкой или топом. Можно даже создать total denim look, если есть жакет такого же оттенка. Чтобы образ не выглядел скучно — добавьте сумку с плетеным ремешком или босоножки из коричневой замши.

Удлиненные джинсовые шорты. Фото из Instagram

Полосатые трикотажные

Самые удобные шорты на каждый день — это легкий трикотаж. А если еще и в полоску, то вообще супер: и стильно, и не слишком просто. Их удобно носить дома, на прогулку, на пикник. Еще и напоминают готовый комплект, если подобрать топ в той же гамме. Если хотите чуть больше "вау" — берите яркие цвета: красный, лаймовый или лимонный. Плетеная сумка и сандалии на плоской подошве, и образ готов.

Полосатые шорты. Фото из Instagram

Блумеры

Такие "кукольные" шорты с воланами или бантиками не для всех, но они действительно популярны. В них что-то от детства, что-то от романтической сказки. Можно носить с мягким кардиганом и балетками — получите нежный, девичий образ. А можно свести всю эту "сладость" на нет — грубыми ботинками или худи. Если любите контрасты, этот вариант точно понравится.

Блумеры. Фото из Instagram

Офисная эстетика, но с изюминкой

Шорты в стиле "я только что вышла с совещания" — тоже тренд. Но это не скучные бермуды, а мини-шорты из костюмной ткани. Их сочетают с классической рубашкой, пиджаком и даже галстуком. Можно добавить каблуки kitten heels или остаться в лоферах. Все зависит от вашего настроения.

Мини-шорты. Фото из Instagram

Весна и лето — это время, когда одежда наконец-то не сковывает движений, и каждая вещь должна приносить не только стиль, но и удовольствие. Поэтому не бегите за трендами, а ориентируйтесь на себя. А если сомневаетесь, из этих четырех вариантов точно что-то подойдет.

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