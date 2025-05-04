Стильні образи з капрі, які мають дорогий вигляд — ідеально на кожен день

Дівчина в літньому образі. Фото: Freepik

Минулого сезону в моду знову повернулися капрі — ті самі вкорочені штанці, які ми колись бачили на всіх героїнях підліткових серіалів. Вони трохи довші за бермуди, але не дотягують до класичних штанів — така собі золота середина. Комусь одразу сподобалися, інші — скривилися: мовляв, коротять ноги, ламають фігуру. Але цікавість перемогла. І ось новий сезон, а капрі знову на вулицях.

Новини.LIVE розповість, з чим носити капрі цього сезону.

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Це той випадок, коли речі отримують другий шанс. У весняну пору, коли для повноцінних шортів ще холоднувато, а штани вже не хочеться вдягати, капрі стають саме тим компромісом. Найчастіше їх поєднують із тренчами — класика в бежі працює завжди, а ще з об’ємними куртками, косухами або навіть грубими блейзерами. Така пара має стильний вигляд, бо поєднує облягаючий низ і масивний верх.

Капрі. Фото з Instagram

У теплі дні ситуація змінюється. Капрі чудовий мають вигляд з базовими футболками, повітряними сорочками або навіть яскравими топами чи сукнями. Тут усе залежить від настрою. Для елегантного образу вибирайте однотонну класику. А якщо хочеться більше динаміки, то найкращим вибором буде денім або спортивні варіанти з контрастними лініями.

Стильний образ. Фото з Instagram

Головне не боятися, бо капрі сьогодні — це не просто привіт із минулого, а ще й спосіб виділитися. Тим паче, що тренди — це гра. І гра ця тільки починається.

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