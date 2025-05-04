Стильные образы с капри, которые выглядят дорого — идеально на каждый день

Девушка в летнем образе. Фото: Freepik

В прошлом сезоне в моду снова вернулись капри — те самые укороченные штанишки, которые мы когда-то видели на всех героинях подростковых сериалов. Они немного длиннее бермудов, но не дотягивают до классических брюк — такая себе золотая середина. Кому-то сразу понравились, другие — скривились: мол, укорачивают ноги, ломают фигуру. Но любопытство победило. И вот новый сезон, а капри снова на улицах.

Новини.LIVE расскажет, с чем носить капри в этом сезоне.

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Это тот случай, когда вещи получают второй шанс. В весеннюю пору, когда для полноценных шорт еще холодновато, а брюки уже не хочется надевать, капри становятся именно тем компромиссом. Чаще всего их сочетают с тренчами — классика в беже работает всегда, а еще с объемными куртками, косухами или даже грубыми блейзерами. Такая пара выглядит стильно, так как сочетает облегающий низ и массивный верх.

Капри. Фото из Instagram

В теплые дни ситуация меняется. Капри отлично смотрятся с базовыми футболками, воздушными рубашками или даже яркими топами или платьями. Здесь все зависит от настроения. Для элегантного образа выбирайте однотонную классику. А если хочется больше динамики, то лучшим выбором будет деним или спортивные варианты с контрастными линиями.

Стильный образ. Фото из Instagram

Главное не бояться, потому что капри сегодня — это не просто привет из прошлого, а еще и способ выделиться. Тем более, что тренды — это игра. И игра эта только начинается.

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