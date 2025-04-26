Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Miu Miu перетворили труси на головний тренд літа — неочікувано arrow

Miu Miu перетворили труси на головний тренд літа — неочікувано

26 квітня 2025 09:19
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Трусики замість шортів — новий тренд від Miu Miu
Нові модні трусики. Фото: Miu Miu
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Бунтарські та стильні. Miu Miu пропонує модницям трусики, які можна носити хоч на вулиці. Вони допоможуть створити сміливий незабутній образ, який не залишить байдужим нікого.

Новини.LIVE детальніше розповідають про це.

Реклама
Читайте також:

Новий літній тренд — трусики замість шортів

Трусики з технічного шовку стали неочікуваною новинкою цього сезону. На офіційному сайті Miu Miu їх можна придбати за 1150 доларів. Наразі модель представлена у сірому кольорі.

Miu Miu представив трусики, які можна носити на вулиці
Трендові трусики. Фото: Miu Miu
Miu Miu представив трусики, які можна носити на вулиці
Новий тренд сезону. Фото: Miu Miu
Miu Miu представив трусики, які можна носити на вулиці
Сірі трусики, які можна носити на вулиці. Фото: Miu Miu
Miu Miu представив трусики, які можна носити на вулиці
Трусики з технічного шовку. Фото: Miu Miu

Ця білизна втілює бунтарський дух гардероба бренду. Трусики вирізняються ефектом багатошаровості та мають хіпстерський крій. Носити їх можна навіть на вулиці замість шортів.

Miu Miu представив трусики, які можна носити на вулиці
Образ з трусиками замість шортів. Фото: Instagram

Модниці вже спробували створювати образи з новинкою сезону. Незвична трендова білизна стала родзинкою аутфітів як для виходу у світ, так і для дому. Трусики відзначаються своєю практичністю, мабуть, це й підкорює серця модниць.

Miu Miu представив трусики, які можна носити на вулиці
Домашній образ з трусиками від Miu Miu. Фото: Instagram

Трусики від Miu Miu, які можна носити замість шортів, продовжують набирати шаленої популярності. Модниці експериментують та не бояться створювати сміливі образи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кюлоти знову стали трендовими. Ці широкі штани несподівано завоювали прихильність модниць.

Також ми розповідали про те, що популярними в цьому сезоні стали блузи з вишивкою в стилі бохо. Вони претендують стати альтернативою футболкам.

літо мода тренди стиль MIU MIU
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама