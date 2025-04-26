Трусики замість шортів — новий тренд від Miu Miu

Нові модні трусики. Фото: Miu Miu

Бунтарські та стильні. Miu Miu пропонує модницям трусики, які можна носити хоч на вулиці. Вони допоможуть створити сміливий незабутній образ, який не залишить байдужим нікого.

Новини.LIVE детальніше розповідають про це.

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Трусики з технічного шовку стали неочікуваною новинкою цього сезону. На офіційному сайті Miu Miu їх можна придбати за 1150 доларів. Наразі модель представлена у сірому кольорі.

Трендові трусики. Фото: Miu Miu

Новий тренд сезону. Фото: Miu Miu

Сірі трусики, які можна носити на вулиці. Фото: Miu Miu

Трусики з технічного шовку. Фото: Miu Miu

Ця білизна втілює бунтарський дух гардероба бренду. Трусики вирізняються ефектом багатошаровості та мають хіпстерський крій. Носити їх можна навіть на вулиці замість шортів.

Образ з трусиками замість шортів. Фото: Instagram

Модниці вже спробували створювати образи з новинкою сезону. Незвична трендова білизна стала родзинкою аутфітів як для виходу у світ, так і для дому. Трусики відзначаються своєю практичністю, мабуть, це й підкорює серця модниць.

Домашній образ з трусиками від Miu Miu. Фото: Instagram

Трусики від Miu Miu, які можна носити замість шортів, продовжують набирати шаленої популярності. Модниці експериментують та не бояться створювати сміливі образи.

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