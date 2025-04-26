Трусики вместо шорт — новый тренд от Miu Miu

Новые модные трусики новые модные трусики. Фото: Miu Miu

Бунтарские и стильные Miu Miu предлагает модницам трусики, которые можно носить хоть на улице. Они помогут создать смелый незабываемый образ, который не оставит равнодушным никого.

Новини.LIVE подробнее рассказывают об этом.

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Новый летний тренд — трусики вместо шорт

Трусики из технического шелка стали неожиданной новинкой этого сезона. На официальном сайте Miu Miu их можно приобрести за 1150 долларов. Сейчас модель представлена в сером цвете.

Трендовые трусики из технического шелка. Фото: Miu Miu

Новый тренд сезона. Фото: Miu Miu

Серые трусики, которые можно носить на улице. Фото: Miu Miu

Трусики из технического шелка. Фото: Miu Miu

Это белье воплощает бунтарский дух гардероба бренда Miu Miu. Трусики отличаются эффектом многослойности и имеют хипстерский крой. Носить их можно даже на улице вместо шорт.

Образ с трусиками вместо шорт. Фото: Instagram

Модницы уже попробовали создавать образы с новинкой сезона. Необычное трендовое белье стало изюминкой аутфитов как для выхода в свет, так и для дома. Трусики отличаются своей практичностью, видимо, это и покоряет сердца модниц.

Домашний образ с трусиками от Miu Miu. Фото: Instagram

Трусики от Miu Miu, которые можно носить вместо шорт, продолжают набирать бешеную популярность. Модницы экспериментируют и не боятся создавать смелые образы.

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