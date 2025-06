Шорты будто из Pinterest — самые модные образы с ними на лето

Шорты. Фото: Freepik

Есть вещи, мимо которых просто не пройти — и пижамные шорты этим летом именно такие. Кажется, еще вчера вы варили в них кофе на кухне, а сегодня они на страницах модных блогов и в wish-листе каждой второй девушки.

Почему все внезапно влюбились в пижамные шорты

Все просто: они легкие, удобные и выглядят потрясающе — если правильно стилизовать. И если раньше вы бы ни за что не вышли в них за пределы квартиры, сейчас это уже часть стильного городского образа.

Fashion-блогеры показали пример: они миксуют эти "домашние" шорты с пиджаками, каблуками и классическими рубашками. Получается контрастно, немного дерзко и очень актуально. Очень круто смотрятся комплекты из тонкого хлопка или шелка.

Пижамные шорты в образе. Фото из Instagram

Если хочется попробовать тренд, но не знаете, с чего начать, то вот несколько вариантов:

Белые трикотажные шорты — мастхэв лета. Универсальные, простые, но всегда выглядят опрятно. Идеальны с футболкой или кроп-топом.

— мастхэв лета. Универсальные, простые, но всегда выглядят опрятно. Идеальны с футболкой или кроп-топом. Шорты в клетку или полоску — игривые, с ноткой ретро. Хорошо подходят к базовым вещам и добавляют настроения.

— игривые, с ноткой ретро. Хорошо подходят к базовым вещам и добавляют настроения. Шелковые пижамные модели — для более "взрослого" образа. Наденьте их с лаконичным топом и каблуками — и вуаля, можно идти хоть на свидание, хоть на вечеринку.

А если ищете где купить, держите подборку крутых украинских брендов, которые точно знают, как сделать пижамные шорты стильными:

Okinuri, Jul, Gepur, Mocko, Londi, MY x MY, Stimma, DiaDia, Katsurina, BE OM DESIGN — у каждого из них есть что-то особенное.

Стильный и удобный костюм. Фото: MY x MY

Запомните, что лето-2025 — время комфорта, легкости и немного неожиданных решений. Пижамные шорты именно то, что нужно, чтобы выглядеть стильно даже в жару.

