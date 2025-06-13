Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Самые модные шорты лета, которые подходят ко всему

Самые модные шорты лета, которые подходят ко всему

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 08:40
Шорты будто из Pinterest — самые модные образы с ними на лето
Шорты. Фото: Freepik
Ключові моменти Почему все внезапно влюбились в пижамные шорты

Есть вещи, мимо которых просто не пройти — и пижамные шорты этим летом именно такие. Кажется, еще вчера вы варили в них кофе на кухне, а сегодня они на страницах модных блогов и в wish-листе каждой второй девушки.

Новини.LIVE расскажет об этих трендовых шортах подробнее.

Реклама
Читайте также:

Почему все внезапно влюбились в пижамные шорты

Все просто: они легкие, удобные и выглядят потрясающе — если правильно стилизовать. И если раньше вы бы ни за что не вышли в них за пределы квартиры, сейчас это уже часть стильного городского образа.

Fashion-блогеры показали пример: они миксуют эти "домашние" шорты с пиджаками, каблуками и классическими рубашками. Получается контрастно, немного дерзко и очень актуально. Очень круто смотрятся комплекты из тонкого хлопка или шелка.

Піжамні шорти набувають популярності
Пижамные шорты в образе. Фото из Instagram

Если хочется попробовать тренд, но не знаете, с чего начать, то вот несколько вариантов:

  • Белые трикотажные шорты — мастхэв лета. Универсальные, простые, но всегда выглядят опрятно. Идеальны с футболкой или кроп-топом.
  • Шорты в клетку или полоску — игривые, с ноткой ретро. Хорошо подходят к базовым вещам и добавляют настроения.
  • Шелковые пижамные модели — для более "взрослого" образа. Наденьте их с лаконичным топом и каблуками — и вуаля, можно идти хоть на свидание, хоть на вечеринку.

А если ищете где купить, держите подборку крутых украинских брендов, которые точно знают, как сделать пижамные шорты стильными:

Okinuri, Jul, Gepur, Mocko, Londi, MY x MY, Stimma, DiaDia, Katsurina, BE OM DESIGN — у каждого из них есть что-то особенное.

Комплект з піжамним костюмом на літо
Стильный и удобный костюм. Фото: MY x MY

Запомните, что лето-2025 — время комфорта, легкости и немного неожиданных решений. Пижамные шорты именно то, что нужно, чтобы выглядеть стильно даже в жару.

Ранее мы писали о том, что стоит обратить на белые шорты-бермуды этим летом.

Также мы сообщали о моде на шорты-скейтеры, что тоже носят в 2025 году.

лето мода тренды шорты стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации