Білі бермуди — річ, яку варто додати до гардероба

Дівчина в шортах. Фото: Pixabay

У кожному сезоні є річ, яка несподівано стає незамінною і цього літа такою зіркою гардероба стали білі шорти-бермуди. Здавалося б, класика для відпочинку біля моря, але дизайнери вирішили інакше: тепер це не просто курортний must-have, а справжній fashion-хамелеон. Білі бермуди легко вписуються і в міський лук, і в образ на вечерю, і навіть у щось злегка офісне. Усе залежить від того, з чим їх носити.

Про це пише Vogue.

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У Chanel ці шорти з’явилися у витонченому вигляді з елегантними розрізами спереду — така собі витончена гра на межі класики та зухвалості. Їх можна уявити з легким жакетом або накинутим шифоновим кейпом, тоді вийде образ на прогулянку Рив’єрою (навіть якщо це просто парк у центрі міста).

Chanel. Фото з Instagram

Інше бачення в Marco Rambaldi. Тут білі бермуди запросто "дружать" із високими чоботами, квітковими блузами і блейзером, наче вийшли із фешн-міксу 70-х і 2025-го. Сміливо, несподівано, але дуже гармонійно.

Marco Rambaldi. Фото з Instagram

Miu Miu зробили ставку на молодіжний вайб: шорти поєднали з яскравим світшотом і тренчем, а до цього всього — зручні сандалі. Трохи хаосу, трохи бунту, але в цілому стильне нагадування, що мода має право на експеримент.

Miu Miu. Фото з Instagram

Ще більш спокійні й універсальні варіанти у Ajabeng і Filippa K. Перші зробили класику: сорочка з коміром-стійкою, коричневе взуття — мінімалізм із характером.

А от скандинави з Filippa K повернули настрій 2000-х: бермуди злегка приталені, з білою футболкою і туфлями кольору camel — ніби натяк на образи, які свого часу носили зірки поп-сцени. Одне можна сказати точно — якщо влітку у вас є хоча б одні білі шорти-бермуди, образів вистачить на весь сезон.

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