Белые бермуды — вещь, которую стоит добавить в гардероб

Девушка в шортах. Фото: Pixabay

В каждом сезоне есть вещь, которая неожиданно становится незаменимой и этим летом такой звездой гардероба стали белые шорты-бермуды. Казалось бы, классика для отдыха у моря, но дизайнеры решили иначе: теперь это не просто курортный must-have, а настоящий fashion-хамелеон. Белые бермуды легко вписываются и в городской лук, и в образ на ужин, и даже во что-то слегка офисное. Все зависит от того, с чем их носить.

Об этом пишет Vogue.

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У Chanel эти шорты появились в изящном виде с элегантными разрезами спереди — такая себе изящная игра на грани классики и дерзости. Их можно представить с легким жакетом или накинутым шифоновым кейпом, тогда получится образ на прогулку по Ривьере (даже если это просто парк в центре города).

Chanel. Фото из Instagram

Другое видение у Marco Rambaldi. Здесь белые бермуды запросто "дружат" с высокими сапогами, цветочными блузами и блейзером, как будто вышли из фэшн-микса 70-х и 2025-го. Смело, неожиданно, но очень гармонично.

Marco Rambaldi. Фото из Instagram

Miu Miu сделали ставку на молодежный вайб: шорты соединили с ярким свитшотом и тренчем, а к этому всему — удобные сандалии. Немного хаоса, немного бунта, но в целом стильное напоминание, что мода имеет право на эксперимент.

Miu Miu. Фото из Instagram

Еще более спокойные и универсальные варианты у Ajabeng и Filippa K. Первые сделали классику: рубашка с воротником-стойкой, коричневая обувь — минимализм с характером.

А вот скандинавы из Filippa K вернули настроение 2000-х: бермуды слегка приталенные, с белой футболкой и туфлями цвета camel — как бы намек на образы, которые в свое время носили звезды поп-сцены. Одно можно сказать точно — если летом у вас есть хотя бы одни белые шорты-бермуды, образов хватит на весь сезон.

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