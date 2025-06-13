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Головна Мода Стильно і зручно — яку максіспідницю носити влітку

Стильно і зручно — яку максіспідницю носити влітку

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 10:27
Яка максіспідниця стане хітом літа 2025 — стане базою для ваших образів
Дівчина в спідниці. Фото: Freepik
Ключові моменти Трендові моделі спідниць цього літа

Влітку 2025-го спідниці стали не просто частиною гардероба, а справжнім полем для модного експерименту. Тканини, силуети, об’єм — усе змінилося. Тепер мова не про стандартну класику, а про речі, що чіпляють око і надовго залишаються в пам’яті. Якщо шукаєте щось особливе на літо — дивіться, що цього сезону дійсно варто приміряти.

Про це пише Cosmopolitan.

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Трендові моделі спідниць цього літа

Прозора спідниця

Прозорість не новинка, але зараз її подають зовсім інакше. У моді не лише тюль і мереживо, а й мінімалістичні моделі з прямим кроєм, які мають делікатний, але впевнений вигляд. Надягайте поверх білизни, мініспідниці чи боді, щоб мати ефектний вигляд.

Прозора спідниця має впевнений вигляд
Fendi. Фото: Cosmopolitan

Спідниця-олівець

Так, вона повернулась. Але тепер не для офісу, а для стильних експериментів. Довга, приталена, іноді з розрізом — така спідниця чудово доповнює образ у стилі "офісної діви" або стриманого багатства. Комбінуйте з лаконічним топом або сорочкою й отримайте стильний лук.

Спідниця-олівець тепер не тільки для офісу
Max Mara. Фото: Cosmopolitan

Цікавий декор

Квітки, пір’я, бахрома — все, що виступає за межі тканини, зараз у тренді. Це про настрій, про бажання бути поміченою. Такі спідниці ідеальні для вечірок, фотосесій чи просто тоді, коли хочеться трохи драми у повсякденності.

Спідниці з цікавим декором для тих, хто в тренді
Sarawong. Фото: Cosmopolitan

Об’ємна максіспідниця

Цього літа об’єм має значення. Спідниці з глибокими складками, великими кишенями, зав’язками, додатковими шарами — усе це створює крутий силует і дарує свободу рухів. Ідеально підходить на кожен день: і до футболки, і до кроп-топу.

Ідеальна спідниця на кожен день цього літа
Zomer. Фото: Cosmopolitan

Бохо-стиль повернувся

Легка, довга, трохи прозора, з воланами й романтичним принтом — саме такою бачать спідницю літа 2025 дизайнери в стилі бохо. Її хочеться носити на фестивалі, на пляжі чи просто в місті, мріючи про свободу.

Стиль бохо підкорив 2025 рік
Zimmermann. Фото: Cosmopolitan

Обирайте натуральні тканини й носи з босоніжками чи грубими сандалями.

Раніше ми писали про трендову спідницю-колону, яка цього літа теж буде мати попит.

Також ми повідомляли, яка ще спідниця стрімко набирає популярності.

мода тренди стиль спідниці 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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