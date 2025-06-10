Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Джинсова спідниця-колона — головна героїня літа 2025

Джинсова спідниця-колона — головна героїня літа 2025

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 08:40
Головна джинсова спідниця літа-2025 — як її носити
Дівчина в джинсовій спідниці. Фото: Freepik

Забудьте про літо без джинсової мідіспідниці — це вже не фантазія, а модна помилка. Пряма джинсова спідниця наче базова футболка у світі спідниць. Вона завжди виручає, пасує до всього й не втрачає актуальності роками. Легка сорочка й ця сама спідниця — ідеальне поєднання.

Новини.LIVE розповість, чому так.

Реклама
Читайте також:

Спідниця, яка заслуговує на місце у вашому гардеробі

Модель, яку зараз обирають усі модниці — це спідниця-колона з деніму. Проста на вигляд, але в ній є все: зручність, витримка й стиль. Її носять і з грубими черевиками, і з витонченими босоніжками, і навіть з класичними підборами. І що найцікавіше — вона не залежить від погоди. ЇЇ можна носити як восени з жакетом, так і влітку з майкою.

Спідниця-колона з деніму в тренді
Спідниця-колона. Фото з Instagram

Якщо потрібно створити строгий образ — додаєте сорочку або жакет. А для вечора ідеально підійде блискучий топ або кроп-топ і вже готова на вечірку. Цей тренд не вигадали не сьогодні: подивіться старі фото своїх батьків — точно знайдеться кадр, де мама чи бабуся у схожій джинсовій спідниці.

Ця спідниця повернулась в моду з минулого
Джинсова спідниця. Фото з Instagram

Порада тим, хто шукає свою ідеальну: беріть ту, яка витримає не один сезон. Прямий крій найбільш універсальний варіант, кольори краще нейтральні — блакитний, сірий, білий або глибокий синій. І не забудьте про деталі — контрастні шви, акуратний розріз або незвичний пояс додадуть стилю без зайвого пафосу.

Раніше ми писали про те, яка оригінальна спідниця ще заслуговує на увагу цього літа.

Також ми повідомляли, які стильні образи можна створити з мідіспідницею у 2025 році.

мода тренди стиль спідниці 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації