Головна джинсова спідниця літа-2025 — як її носити

Дівчина в джинсовій спідниці. Фото: Freepik

Забудьте про літо без джинсової мідіспідниці — це вже не фантазія, а модна помилка. Пряма джинсова спідниця наче базова футболка у світі спідниць. Вона завжди виручає, пасує до всього й не втрачає актуальності роками. Легка сорочка й ця сама спідниця — ідеальне поєднання.

Новини.LIVE розповість, чому так.

Реклама

Читайте також:

Спідниця, яка заслуговує на місце у вашому гардеробі

Модель, яку зараз обирають усі модниці — це спідниця-колона з деніму. Проста на вигляд, але в ній є все: зручність, витримка й стиль. Її носять і з грубими черевиками, і з витонченими босоніжками, і навіть з класичними підборами. І що найцікавіше — вона не залежить від погоди. ЇЇ можна носити як восени з жакетом, так і влітку з майкою.

Спідниця-колона. Фото з Instagram

Якщо потрібно створити строгий образ — додаєте сорочку або жакет. А для вечора ідеально підійде блискучий топ або кроп-топ і вже готова на вечірку. Цей тренд не вигадали не сьогодні: подивіться старі фото своїх батьків — точно знайдеться кадр, де мама чи бабуся у схожій джинсовій спідниці.

Джинсова спідниця. Фото з Instagram

Порада тим, хто шукає свою ідеальну: беріть ту, яка витримає не один сезон. Прямий крій найбільш універсальний варіант, кольори краще нейтральні — блакитний, сірий, білий або глибокий синій. І не забудьте про деталі — контрастні шви, акуратний розріз або незвичний пояс додадуть стилю без зайвого пафосу.

Раніше ми писали про те, яка оригінальна спідниця ще заслуговує на увагу цього літа.

Також ми повідомляли, які стильні образи можна створити з мідіспідницею у 2025 році.