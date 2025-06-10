Главная джинсовая юбка лета-2025 — как ее носить

Девушка в джинсовой юбке. Фото: Freepik

Забудьте о лете без джинсовой миди-юбки — это уже не фантазия, а модная ошибка. Прямая джинсовая юбка как базовая футболка в мире юбок. Она всегда выручает, подходит ко всему и не теряет актуальности годами. Легкая рубашка и эта самая юбка — идеальное сочетание.

Новини.LIVE расскажет, почему так.

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Модель, которую сейчас выбирают все модницы — это юбка-колонна из денима. Простая на вид, но в ней есть все: удобство, выдержка и стиль. Ее носят и с грубыми ботинками, и с изящными босоножками, и даже с классическими каблуками. И что самое интересное — она не зависит от погоды. Ее можно носить как осенью с жакетом, так и летом с майкой.

Юбка-колонна. Фото из Instagram

Если нужно создать строгий образ — добавляете рубашку или жакет. А для вечера идеально подойдет блестящий топ или кроп-топ и уже готова на вечеринку. Этот тренд не придумали сегодня: посмотрите старые фото своих родителей — точно найдется кадр, где мама или бабушка в похожей джинсовой юбке.

Джинсовая юбка. Фото из Instagram

Совет тем, кто ищет свою идеальную: берите ту, которая выдержит не один сезон. Прямой крой самый универсальный вариант, цвета лучше нейтральные — голубой, серый, белый или глубокий синий. И не забудьте о деталях — контрастные швы, аккуратный разрез или необычный пояс добавят стиля без лишнего пафоса.

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