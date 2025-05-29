Універсальний лук на літо-2025 — простий, але ефектний

Дівчина в сорочці. Фото: Freepik

Мідіспідниця та сорочка — це комбінація, яка працює завжди, але саме цього літа вона набуває особливого значення. Коли спекотно, а хочеться мати зібраний й елегантний вигляд, цей образ справжній рятівник. Він водночас мінімалістичний, сучасний і дуже універсальний. Ідеально пасує як для офісу з вільним дрескодом, так і для поїздки у вихідні на вихід за місто, або просто для насиченого дня в місті.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Ключові речі — це мідіспідниця вільного крою, яка не сковує рухів, не прилипає до тіла і дозволяє шкірі дихати. Можна обрати плісировану модель або варіант із бавовни чи льону — головне, щоб тканина була легкою та тримала форму. Спідниця має гарно рухатися, коли ви йдете, створюючи той самий "кінематографічний ефект".

Стильний образ. Фото з Instagram

Оверсайз-сорочка ще одна зірка цього образу. Вона має бути широкою, трохи "з чоловічого плеча", і бажано зі смужкою або у приглушеному кольорі. Можна заправити один бік у спідницю, інший залишити навипуск — така недбалість зараз дуже в моді. Або пов’язати сорочку вузлом спереду — це надає легкого ретро-настрою.

Вдалий літній образ. Фото з Instagram

Щодо взуття — балетки Mary Jane, лофери чи навіть стильні сандалі на невеликому підборі чудово завершать образ. Якщо плануєте бути на ногах увесь день, то обирайте взуття без каблука, але обов’язково з характером: пряжки, блискуча фурнітура, контрастний колір.

Великі сонцезахисні окуляри, мінімалістичні сережки та містка сумка — ось ті деталі, які змусять образ також "заграти". Якщо хочеться трохи яскравості, то додайте акцент у вигляді кольорової сумки або червоного педикюру.

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