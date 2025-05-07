Модні образи в стилі sporty chic — варто спробувати цього літа

Стильний образ у дівчини. Фото: Freepik

У сезоні весна-літо спортивний шик виходить на передову. Тепер ніхто не здивується, якщо ви поєднаєте шорти, які наче щойно з тренування, з елегантною сорочкою чи витонченими балетками. Навпаки — це має модний, стильний і міський вигляд. Якщо не знаєте, з чого почати, ось кілька готових образів.

Ними поділилось видання Vogue.

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Червоні adidas-шорти та сорочка

Яскраві червоні шорти — це вже заявка на стиль. Додайте до них класичну блакитну сорочку, але не застібайте всі ґудзики — нехай буде легкий недбалий акцент. Під низ біла футболка, а на ноги балетки. Просто, зручно і дуже модно.

Червоні adidas-шорти. Фото з Instagram

Смугаста сорочка та кросівки

Тут граємо на контрастах: спортивні шорти та сорочка з широкими смужками — це вже цікаво. Але ще додайте кросівки, щоб зберегти дух активності, а для балансу візьміть плетену сумку. Вийде образ, ніби ви щойно з паризького кварталу.

Смугаста сорочка. Фото з Instagram

Мереживна блуза на зав’язках та спортивні шорти

Це для тих, хто хоче трохи романтики, але не втрачати драйву. Легка блуза на зав’язках із мереживом — просто красуня. А тепер до неї сині спортивні шорти. Лофери, щоб додати впевненості, а на завершення кепка. Бо хай романтика, але з характером.

Спортивні шорти. Фото з Instagram

Шорти Nike та сорочка

Навіть прості Nike-шорти можуть звучати зовсім інакше, якщо додати блакитну сорочку та одну деталь — об’ємну брошку у вигляді квітки. На ноги балетки, і ось вам образ, у якому хочеться гуляти вуличками міста і ловити захоплені погляди.

Шорти Nike. Фото з Instagram

Усі ці варіанти показують одне: мода — це про свободу. Комбінуйте, грайтеся, не діліть речі на "для дому" чи "на роботу" — усе залежить лише від того, як ви це подасте.

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