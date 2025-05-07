Модные образы в стиле sporty chic — стоит попробовать этим летом

Стильный образ у девушки. Фото: Freepik

В сезоне весна-лето спортивный шик выходит на передовую. Теперь никто не удивится, если вы сочетаете шорты, которые как будто только что с тренировки, с элегантной рубашкой или изящными балетками. Наоборот это имеет модный, стильный и городской вид. Если не знаете, с чего начать, вот несколько готовых образов, которые легко повторить.

Ими поделилось издание Vogue.

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Красные adidas-шорты и рубашка

Яркие красные шорты — это уже заявка на стиль. Добавьте к ним классическую голубую рубашку, но не застегивайте все пуговицы — пусть будет легкий небрежный акцент. Под низ белая футболка, а на ноги балетки. Просто, удобно и очень модно.

Красные adidas-шорты. Фото из Instagram

Полосатая рубашка и кроссовки

Здесь играем на контрастах: спортивные шорты и рубашка с широкими полосками — это уже интересно. Но еще добавьте кроссовки, чтобы сохранить дух активности, а для баланса возьмите плетеную сумку. Получится образ, будто вы только что из парижского квартала.

Полосатая рубашка. Фото из Instagram

Кружевная блуза на завязках и спортивные шорты

Это для тех, кто хочет немного романтики, но не терять драйва. Легкая блуза на завязках с кружевом — просто красавица. А теперь к ней синие спортивные шорты. Лоферы, чтобы добавить уверенности, а в завершение кепка. Потому что пусть романтика, но с характером.

Спортивные шорты. Фото из Instagram

Шорты Nike и рубашка

Даже простые Nike-шорты могут звучать совсем иначе, если добавить голубую рубашку и одну деталь — объемную брошь в виде цветка. На ноги балетки, и вот вам образ, в котором хочется гулять по улочкам города и ловить восхищенные взгляды.

Шорты Nike. Фото из Instagram

Все эти варианты показывают одно: мода — это про свободу. Комбинируйте, играйте, не делите вещи на "для дома" или "на работу" — все зависит только от того, как вы это подадите.

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