Универсальный лук на лето-2025 — простой, но эффектный

Девушка в рубашке. Фото: Freepik

Миди-юбка и рубашка — это комбинация, которая работает всегда, но именно этим летом она приобретает особое значение. Когда жарко, а хочется выглядеть собранно и элегантно, этот образ настоящий спаситель. Он одновременно минималистичный, современный и очень универсальный. Идеально подходит как для офиса со свободным дрескодом, так и для поездки в выходные на выход за город.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Ключевые вещи — это миди-юбка свободного кроя, которая не сковывает движений, не прилипает к телу и позволяет коже дышать. Можно выбрать плиссированную модель или вариант из хлопка или льна — главное, чтобы ткань была легкой и держала форму. Юбка должна красиво двигаться, когда вы идете, создавая тот самый "кинематографический эффект".

Стильный образ. Фото из Instagram

Оверсайз-рубашка еще одна звезда этого образа. Она должна быть широкой, немного "с мужского плеча", и желательно с полоской или в приглушенном цвете. Можно заправить один бок в юбку, другой оставить навыпуск — такая небрежность сейчас очень в моде. Или повязать рубашку узлом спереди — это придает легкого ретро-настроения.

Удачный летний образ. Фото из Instagram

Что касается обуви — балетки Mary Jane, лоферы или даже стильные сандалии на небольшом каблуке прекрасно завершат образ. Если планируете быть на ногах весь день, то выбирайте обувь без каблука, но обязательно с характером: пряжки, блестящая фурнитура, контрастный цвет.

Большие солнцезащитные очки, минималистичные серьги и вместительная сумка — вот те детали, которые заставят образ также "заиграть". Если хочется немного яркости, то добавьте акцент в виде цветной сумки или красного педикюра.

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