Найкокетливіша спідниця літа-2025 — bubble повертається

Дівчина сорочці та спідниці. Фото: Freepik

Готуйтеся, адже літо 2025 не залишить вашому гардеробу жодного шансу на нудьгу. Усе просто: мода знову кидає виклик правилам і повертає нам стиль, який ми вже встигли полюбити — повітряну bubble-мініспідницю, або, як її ще називають, балонову. Цього сезону вона ще ефектніша, кокетливіша та модніша.



Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Ця спідниця заслуговує на увагу, бо це не просто ультракоротка довжина. Це – грайливість без вульгарності, жіночність без зусиль. Завдяки об’ємному крою спідниця візуально подовжує ноги й дарує фігурі легкість. І погодьтеся, хіба це не саме те, чого ми всі шукаємо влітку?

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Bubble-міні — це річ із характером. Вона сама створює настрій, тому важливо не перевантажити образ. Ось кілька безпрограшних варіантів:

класична біла сорочка — завжди елегантно;

блуза на зав’язках — додасть романтичності;

оversize-сорочка — трохи хаосу, але зі смаком.

Для повсякденного образу поєднуйте мініспідницю з джинсовою курткою, футболкою-поло або регбі-топом. Завершіть образ зручними кедами, сандалями чи сліпонами — і ваш street style готовий.

Bubble-спідниця. Фото з Instagram

Якщо хочеться більше індивідуальності, то сміливо додавайте кольорові акценти: принтовані футболки, яскраві балетки, намиста, а для вечора приталений жакет. Ваш образ вийде не просто модний — він буде унікальний.

Стильний образ. Фото з Instagram

Пам’ятайте: літо коротке, як і ця спідниця. Тож не зволікайте — носіть те, що приносить радість, і створюйте свої найкращі образи вже сьогодні.

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