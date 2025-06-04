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Все носят эту юбку — тренд с эффектом пузыря

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Дата публикации 4 июня 2025 09:19
Самая кокетливая юбка лета-2025 — bubble возвращается
Девушка в рубашке и юбке. Фото: Freepik

Готовьтесь, ведь лето 2025 не оставит вашему гардеробу ни единого шанса на скуку. Все просто: мода снова бросает вызов правилам и возвращает нам стиль, который мы уже успели полюбить — воздушную bubble-мини-юбку, или, как ее еще называют, баллонную. В этом сезоне она еще эффектнее, кокетливее и моднее.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Эта юбка заслуживает внимания, потому что это не просто ультракороткая длина. Это — игривость без пошлости, женственность без усилий. Благодаря объемному крою юбка визуально удлиняет ноги и дарит фигуре легкость. И согласитесь, разве это не именно то, чего мы все ищем летом?

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Bubble-мини — это вещь с характером. Она сама создает настроение, поэтому важно не перегрузить образ. Вот несколько беспроигрышных вариантов:

  • классическая белая рубашка — всегда элегантно;
  • блуза на завязках — добавит романтичности;
  • оверсайз-рубашка — немного хаоса, но со вкусом.

Для повседневного образа сочетайте мини-юбку с джинсовой курткой, футболкой-поло или регби-топом. Завершите образ удобными кедами, сандалиями или слипонами — и ваш street style готов.

Модель мініспідниці, що не втрачає актуальності
Bubble-юбка. Фото из Instagram

Если хочется больше индивидуальности, то смело добавляйте цветные акценты: принтованные футболки, яркие балетки, бусы, а для вечера приталенный жакет. Ваш образ получится не просто модный — он будет уникальный.

З цією спідницею можна створити цікаві образи
Стильный образ. Фото из Instagram

Помните: лето короткое, как и эта юбка. Так что не медлите — носите то, что приносит радость, и создавайте свои лучшие образы уже сегодня.

Ранее мы писали о том, в какую бохо-юбку влюблены все модницы этого сезона.

Также мы сообщали, какая юбка в стиле 70-х снова в моде.

лето мода тренды стиль юбки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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