Самая кокетливая юбка лета-2025 — bubble возвращается

Девушка в рубашке и юбке. Фото: Freepik

Готовьтесь, ведь лето 2025 не оставит вашему гардеробу ни единого шанса на скуку. Все просто: мода снова бросает вызов правилам и возвращает нам стиль, который мы уже успели полюбить — воздушную bubble-мини-юбку, или, как ее еще называют, баллонную. В этом сезоне она еще эффектнее, кокетливее и моднее.



Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Эта юбка заслуживает внимания, потому что это не просто ультракороткая длина. Это — игривость без пошлости, женственность без усилий. Благодаря объемному крою юбка визуально удлиняет ноги и дарит фигуре легкость. И согласитесь, разве это не именно то, чего мы все ищем летом?

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Bubble-мини — это вещь с характером. Она сама создает настроение, поэтому важно не перегрузить образ. Вот несколько беспроигрышных вариантов:

классическая белая рубашка — всегда элегантно;

блуза на завязках — добавит романтичности;

оверсайз-рубашка — немного хаоса, но со вкусом.

Для повседневного образа сочетайте мини-юбку с джинсовой курткой, футболкой-поло или регби-топом. Завершите образ удобными кедами, сандалиями или слипонами — и ваш street style готов.

Bubble-юбка. Фото из Instagram

Если хочется больше индивидуальности, то смело добавляйте цветные акценты: принтованные футболки, яркие балетки, бусы, а для вечера приталенный жакет. Ваш образ получится не просто модный — он будет уникальный.

Стильный образ. Фото из Instagram

Помните: лето короткое, как и эта юбка. Так что не медлите — носите то, что приносит радость, и создавайте свои лучшие образы уже сегодня.

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