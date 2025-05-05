Найстильніша бохо-спідниця сезону — з чим носити хоч кожен день

Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Ця спідниця справжній must-have для весни й літа. Вона менш відверта, ніж міні, і водночас не така серйозна, як класична міді. Це "рвана" спідниця — з косим подолом, асиметрією, легким безладом, який насправді має дуже стильний вигляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Стирчать нитки, тканина ніби сама собі дала волю — і саме в цьому шарм цієї спідниці. Наче трохи необроблена, дика, така, що не намагається бути ідеальною, і в цьому вся її краса.

Головна сила такої спідниці — у свободі. Вона не підлаштовується, вона створює настрій. Ідеально підходить тим, хто втомився від чітких форм і хоче виглядати стильно без зусиль. Якщо хочеться мати щось у гардеробі, що одразу робить образ цікавим — це саме вона.

Стильний образ. Фото з Instagram

Кому вона пасує

Усім, хто любить експериментувати. Худорлявим вона додає об'єму і динаміки, а пишні фігури робить ще більш виразними. Особливо вдалий має вигляд на тих, хто носить бохо або міксує романтику з гранжем. Вона добре сідає на різні типи фігур, особливо якщо вибрати модель із легких тканин, що красиво рухаються.

Де її носити

Варіантів безліч:

на прогулянку містом — із сорочкою або майкою й плетеною сумкою;

на побачення — з легкою блузою та сандалями;

на музичний фестиваль — з футболкою, косухою і кедами;

на літній вечір з друзями — з жакетом і прикрасами;

навіть у офіс, якщо дрес-код дозволяє трохи креативу — в парі з білою сорочкою й балетками.

Рвана спідниця. Фото з Instagram

Така спідниця — як хороша історія: трохи хаотична, дуже жива і така, що запам’ятовується.

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