Найстильніша бохо-спідниця сезону — з чим носити хоч кожен день

Спідниця з характером — бохо-модниці вже в неї закохані
Ця спідниця справжній must-have для весни й літа. Вона менш відверта, ніж міні, і водночас не така серйозна, як класична міді. Це "рвана" спідниця — з косим подолом, асиметрією, легким безладом, який насправді має дуже стильний вигляд.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Популярна спідниця цього сезону
Стирчать нитки, тканина ніби сама собі дала волю — і саме в цьому шарм цієї спідниці. Наче трохи необроблена, дика, така, що не намагається бути ідеальною, і в цьому вся її краса.
Головна сила такої спідниці — у свободі. Вона не підлаштовується, вона створює настрій. Ідеально підходить тим, хто втомився від чітких форм і хоче виглядати стильно без зусиль. Якщо хочеться мати щось у гардеробі, що одразу робить образ цікавим — це саме вона.
Кому вона пасує
Усім, хто любить експериментувати. Худорлявим вона додає об'єму і динаміки, а пишні фігури робить ще більш виразними. Особливо вдалий має вигляд на тих, хто носить бохо або міксує романтику з гранжем. Вона добре сідає на різні типи фігур, особливо якщо вибрати модель із легких тканин, що красиво рухаються.
Де її носити
Варіантів безліч:
- на прогулянку містом — із сорочкою або майкою й плетеною сумкою;
- на побачення — з легкою блузою та сандалями;
- на музичний фестиваль — з футболкою, косухою і кедами;
- на літній вечір з друзями — з жакетом і прикрасами;
- навіть у офіс, якщо дрес-код дозволяє трохи креативу — в парі з білою сорочкою й балетками.
Така спідниця — як хороша історія: трохи хаотична, дуже жива і така, що запам’ятовується.
Раніше ми писали про те, що замшева спідниця з 70-х повернулась в моду.
Також ми повідомляли, перед якою ще спідницею не можуть встояти.
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