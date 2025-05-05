Самая стильная бохо-юбка сезона — с чем носить хоть каждый день

Девушка в юбке. Фото: Freepik

Эта юбка настоящий must-have для весны и лета. Она менее откровенная, чем мини, и в то же время не такая серьезная, как классическая миди. Это "рваная" юбка — с косым подолом, асимметрией, легким беспорядком, который на самом деле выглядит очень стильно.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Торчащие нити, ткань будто сама себе дала волю — и именно в этом шарм этой юбки. Как будто немного необработанная, дикая, не пытающаяся быть идеальной, и в этом вся ее красота.

Главная сила такой юбки — в свободе. Она не подстраивается, она создает настроение. Идеально подходит тем, кто устал от четких форм и хочет выглядеть стильно без усилий. Если хочется иметь что-то в гардеробе, что сразу делает образ интересным — это именно она.

Стильный образ. Фото из Instagram

Кому она подходит

Всем, кто любит экспериментировать. Худощавым она добавляет объема и динамики, а пышные фигуры делает еще более выразительными. Особенно удачно смотрится на тех, кто носит бохо или миксует романтику с гранжем. Она хорошо садится на разные типы фигур, особенно если выбрать модель из легких, красиво двигающихся тканей.

Где ее носить

Вариантов множество:

на прогулку по городу — с рубашкой или майкой и плетеной сумкой;

на свидание — с легкой блузой и сандалиями;

на музыкальный фестиваль — с футболкой, косухой и кедами;

на летний вечер с друзьями — с жакетом и украшениями;

даже в офис, если дресс-код позволяет немного креатива — в паре с белой рубашкой и балетками.

Рваная юбка. Фото из Instagram

Такая юбка — как хорошая история: немного хаотичная, очень живая и запоминающаяся.

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