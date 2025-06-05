Найтрендовіша спідниця літа-2025 — з чим і як носити

Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Цього літа біла мереживна спідниця знову в центрі модної уваги і це не просто тренд, а справжня історія з характером. Вона нагадує про моду 1970-х, коли жіночність, свобода і легкість були головними героїнями вуличних образів. Але тепер ця спідниця повернулась у більш дорослому й продуманому вигляді — така собі романтика з досвідом.

Про це пише Vogue.

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Сьогодні мереживна спідниця не має "занадто святковий вигляд" — усе залежить від того, з чим її поєднати. Вона може бути довжини міді або максі, з широкими оборками або більш лаконічна, схожа на тонке мереживне полотно, що майже прозоре на сонці. Такі моделі показали, наприклад, Ralph Lauren — у стилі бохо з сорочками у ковбойському дусі, і Michael Kors — з витонченими блузами, як із гардероба ретро-діви.

Ralph Lauren. Фото: Vogue

Головний секрет стилю — створити контраст. Мереживо чудово поєднується з речами, що мають "грубий" характер: світлий денім, потерті джинсові куртки, шкіряні жилети чи блейзери, навіть мішкуваті светри крупної в’язки. Це не просто красиво — це стильно, свіжо й трохи зухвало.

Трендова спідниця. Фото: Vogue

А якщо любите спорт-шик, то вам сподобається поєднання білої мереживної спідниці з футболкою з логотипом або смугастим поло. Такий образ ідеально підійде сучасній, впевненій в собі жінці.

Додайте кепку, шопер і кросівки — і ви готові підкорювати місто. Увечері накиньте лляний жакет або сорочку на ґудзиках, які трохи спадають з плечей. Із взуття все залежить від настрою: балетки на тонкій підошві, сандалі з плетенням або ті самі кросівки.

Спідниця з жакетом. Фото: Vogue

Біла мереживна спідниця цього літа — це не про примхи моди, а про гармонію жіночності й сили. Про речі, які не треба пояснювати — достатньо просто одягнути.

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