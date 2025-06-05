Самая трендовая юбка лета-2025 — с чем и как носить

Девушка в юбке. Фото: Freepik

Этим летом белая кружевная юбка снова в центре модного внимания и это не просто тренд, а настоящая история с характером. Она напоминает о моде 1970-х, когда женственность, свобода и легкость были главными героинями уличных образов. Но теперь эта юбка вернулась в более взрослом и продуманном виде — такая себе романтика с опытом.

Об этом пишет Vogue.

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Сегодня кружевная юбка не выглядит "слишком празднично" — все зависит от того, с чем ее сочетать. Она может быть длины миди или макси, с широкими оборками или более лаконичная, похожая на тонкое кружевное полотно, почти прозрачное на солнце. Такие модели показали, например, Ralph Lauren — в стиле бохо с рубашками в ковбойском духе, и Michael Kors — с изящными блузами, как из гардероба ретро-дивы.

Ralph Lauren. Фото: Vogue

Главный секрет стиля — создать контраст. Кружево отлично сочетается с вещами, имеющими "грубый" характер: светлый деним, потертые джинсовые куртки, кожаные жилеты или блейзеры, даже мешковатые свитера крупной вязки. Это не просто красиво — это стильно, свежо и немного дерзко.

Трендовая юбка. Фото: Vogue

А если любите спорт-шик, то вам понравится сочетание белой кружевной юбки с футболкой с логотипом или полосатым поло. Такой образ идеально подойдет современной, уверенной в себе женщине.

Добавьте кепку, шоппер и кроссовки — и вы готовы покорять город. Вечером накиньте льняной жакет или рубашку на пуговицах, которые немного спадают с плеч. Из обуви все зависит от настроения: балетки на тонкой подошве, сандалии с плетением или те самые кроссовки.

Юбка с жакетом. Фото: Vogue

Белая кружевная юбка этим летом — это не о капризах моды, а о гармонии женственности и силы. О вещах, которые не надо объяснять — достаточно просто надеть.

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