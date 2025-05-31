З чим носити джинсову спідницю влітку — ідеї стильних образів на щодень

Дівчина у майці та джинсовій спідниці. Фото: Freepik

Джинсова спідниця в цьому сезоні не втрачає актуальності. Вже котрий рік підряд вона підкорює серця модниць. Цю базову річ гардероба можна стилізувати по-різному. Образи з джинсовою спідницею підійдуть для прогулянок, побачень чи роботи. Очевидно, що саме через свою універсальність вона досі залишається трендовою.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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З чим носити джинсову спідницю влітку

Створити красивий аутфіт з джинсовою спідницею не важко. До неї ідеально будуть пасувати футболки чи кроп-топи. Також можна скомбінувати спідницю з боді. В таких образах ви будете почуватись не тільки стильно, а й комфортно. На літо — це саме те, що потрібно.

Образ з джинсовою спідницею та топом. Фото з Instagram

Крім того, можна створювати образи з сорочками. Джинсова спідниця у поєднанні з таким верхом буде мати більш романтичний та жіночний вигляд. Таке комбо підійде для роботи, романтичних прогулянок містом чи побачення у ресторані.

Образ з джинсовою спідницею та сорочкою. Фото з Instagram

Під джинсову спідницю буде пасувати різне взуття. Вибір залежить від того, який аутфіт ви прагнете створити. До лляної майки чи футболки ідеально підійдуть кросівки, сандалі або ж босоніжки. Якщо хочете зробити образ елегантнішим та додати родзинки — оберіть взуття на підборах, наприклад, туфлі-човники.

Образ з білою джинсовою спідницею. Фото з Instagram

Джинсову спідницю легко можна стилізувати та створити будь-який образ — від ділового до романтичного. Не забувайте довершувати свої луки аксесуарами — сумкою, прикрасами чи окулярами. Такі дрібнички додадуть вам особливого шарму та зададуть потрібний стиль.

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