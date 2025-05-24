Одна спідниця для п'яти образів — стильні ідеї, які будуть пасувати кожній

Дівчина у спідниці. Фото: Freepik

Атласна спідниця стала ледь не базовою річчю в гардеробі. Вона підкреслює жіночність та ідеально підходить під легкі й романтичні образи. З цією річчю можна створювати аутфіти, які будуть підкорювати усіх.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ідеї образів з атласною спідницею

Для того, аби вдало комбінувати речі та мати стильний вигляд щодня, не обов'язково потрібно багато одягу. Варто подбати про різноманітність верху, взуття та аксесуарів. А от спідниця й взагалі може бути одна. Наприклад, абсолютно різні за стилем образи можна зробити з атласною спідницею. Одна ця річ гардероба допоможе створити п'ять аутфітів.

Атласна спідниця з білою футболкою

Цей варіант дуже світлий та легкий. Ідеально підійде на літо, а також для тих, хто полюбляє ніжні образи. Додайте світлі кеди та сумку.

Ідея образу з атласною спідницею та білою футболкою. Фото з Instagram

Атласна спідниця з жилеткою

Цей образ стане ідеальним варіантом для роботи чи романтичного побачення. Взуття на підборах додасть елегантності та ніжності.

Ідея образу з атласною спідницею та жилеткою. Фото з Instagram

Атласна спідниця з піджаком

Такий варіант має стриманий та водночас строгий вигляд. Цей лук вдало підійде для роботи чи ділової зустрічі.

Ідея образу з атласною спідницею та піджаком. Фото з Instagram

Атласна спідниця з блузкою-корсетом

Романтичний, ніжний та спокусливий — такий образ точно не залишить вас без уваги. Не забудьте про аксесуари.

Ідея образу з атласною спідницею та блузкою-корсетом. Фото з Instagram

Атласна спідниця з в'язаним топом

Ще один варіант на літо — спідниця та в'язаний топ. Додайте сумку та взуття в такому ж стилі. Цей образ підійде для прогулянок чи побачення.

Ідея образу з атласною спідницею та в'язаним топом. Фото з Instagram

Під час спілкування люди звертають увагу на портретну зону. Відтак, ви можете щодня ходити в одній і тій же спідниці, але стилізувати її так, що всі щоразу будуть сприймати цю річ як нову.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які універсальні речі мають бути в гардеробі влітку. Їх можна вдало комбінувати між собою.

Також ми розповідали про те, які прикраси будуть трендовими в цьому сезоні. Вони доповнять будь-який образ.