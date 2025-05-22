Джинсові бермуди в тренді — як не зіпсувати образ із ними

Джинсові шорти. Фото: Freepik

Ще не так давно джинсові шорти-бермуди сприймались, як щось для пікніка чи походу в магазин — зручно, просто, без зайвих зусиль. Але навесні й влітку 2025 року вони перетворюються на справжню зірку гардероба. Модниці більше не обмежуються лише кежуал-луками — тепер ці шорти легко уявити й на вечірці, і навіть на світському заході. Секрет? Все вирішує верх — саме він перетворює шорти на щось більше ніж просто зручну річ.

Про це пише Vogue.

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Класика з сорочкою

Блакитні чи білі джинсові бермуди та проста сорочка — така комбінація має стильний вигляд завжди. Якщо хочеться мати трохи зухвалий вигляд, то взуйте ботильйони. А якщо на душі романтика — обирайте босоніжки на підборах.

Штани та сорочка. Фото: Vogue

Блейзер та шорти

Оверсайз-блейзер і бермуди — ідеальна пара. Можна вибрати модель з високою талією чи необробленим краєм, що має суперсвіжий вигляд. Додайте туфлі з гострим носом, і от вам сучасний міський лук.

Блейзер та шорти. Фото: Vogue

Для тих, хто любить блищати

Є настрій для експериментів? Придивіться до блискучих джинсових шортів. Якщо скомбінувати їх з поло, яскравим ремінцем і босоніжками в стилі 2000-х — отримаєте образ, як у серіалі про Керрі Бредшоу, тільки з нотками 2025.

Шорти та поло. Фото: Vogue

Принти, об’єм і трохи шаленства

Широкі бермуди гарно врівноважують фігуру, особливо якщо доповнити їх легкою прозорою блузою з хижим принтом.

Шорти та блузка з принтом. Фото: Vogue

Додайте грубішу куртку, мокасини зі шкарпетками та масивні окуляри і от він, образ із настроєм.

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