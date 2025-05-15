Стильні образи із капрі за 5 хвилин — легко, просто, модно

Шорти коричневі. Фото: Freepik

Капрі — це справжня зірка літнього гардероба 2025 року. У той час, коли палаццо здаються надто об’ємними, а джинси надто важкими, саме капрі пропонують комфортну та стильну альтернативу. Їхня довжина привертає увагу і додає в образ трохи зухвалості, але не позбавляє зручності. Саме тому все більше модниць вибирають їх цього літа.

І не хвилюйтеся, якщо не знаєте як їх поєднувати — в Cosmopolitan надали кілька готових формул, які працюють ідеально.

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Вдалі образи з капрі на літо

Один із найпростіших способів носити капрі — це додати до них щось більш чітке та структуроване. Наприклад, легку куртку з геометричними кишенями або ж сорочку з жорсткішої тканини. Вона тримає форму й додає силуету зібраності. Ідеально підходить для прохолодного літнього ранку або роботи в офісі.

Капрі в образі. Фото з Instagram

А якщо хочеться більше легкості та романтики — зверніть увагу на блузи. Це може бути варіант з рюшами, квітковим принтом або ж просто облягаюча модель, яка підкреслює талію. Наприклад, топ із відкритими плечима чи halter-варіант — чудовий вибір на спекотний день.

А головний акцент тут варто зробити на взуття. Наприклад, човники з гострим носиком створюють розкішний ефект.

Капрі чорні. Фото з Instagram

Ще одна ідея — поєднання капрі з базовою білою футболкою. Щоб додати цікавинки, оберіть жилет у стилі сафарі. У нього можуть бути накладні кишені, пряжки або просто трохи грубіша тканина. На ноги оберіть в’єтнамки на підборах, найактуальніше взуття сезону. Образ вийде стильним, трохи грайливим і точно не нудним.

Капрі впишуться в будь-який образ. Фото з Instagram

Капрі — це про гру з пропорціями, про легкість і про стиль, який не вимагає зусиль. Вони вже стали улюбленцями модниць, і здається, надовго.

Раніше ми писали про те, які стильні образи можна створити з білою футболкою.

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