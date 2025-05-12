Смугаста сорочка поло з 90-х знову в моді — з чим носити

Яскраве поло. Фото: Freepik

Смугаста сорочка поло знову на хвилі і цього разу вже не просто як спогад про шкільну форму чи стиль 90-х. У сезоні весна-літо 2025 вона має інакший вигляд: кольори стали глибшими, тканини приємнішими, а крій — розслабленим і зручним. Особливу увагу зверніть на трикотажну версію: м’яку, дихаючу, з коміром, але без відчуття строгості. І головне її легко вписати в будь-який стиль.

У Vogue розповіли, як зробити з неї головну річ у своєму гардеробі.

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З бермудами і замшевими чоботами

Цей варіант ідеальний для тих, хто хоче мати стильний вигляд навіть у спеку. Бермуди додають стриманості, а чоботи текстурності. Разом виходить збалансований і трохи богемний образ.

Стильний образ. Фото: Vogue

З мікрошортами і балетками Мері Джейн

Контраст працює на всі 100. Сорочка — спокійна, класична, а шорти — зухвалі й сміливі. Балетки надають нотку жіночності, і в підсумку образ має дуже продуманий вигляд.

Сорочка з короткими шортами. Фото: Vogue

З джинсами прямого крою та шкіряною курткою

Якщо не хочеться вигадувати щось складне — це ваш варіант. Прямі джинси ідеально балансують з поло, а шкіряна куртка додає характеру. Вийде стримано, але з настроєм.

Футболка поло з джинсами. Фото: Vogue

З бохо-спідницею і тими ж балетками

Тут усе про легкість і ніжність. Довга спідниця з візерунком, вільна сорочка і зручне взуття — мікс, який підходить і для прогулянки містом, і для поїздки на природу.

Спідниця в стилі бохо. Фото: Vogue

З джинсовою максіспідницею

Це поєднання просте, але завжди працює. Смуги плюс денім — універсальна формула, яка ніколи не підводить. Особливо навесні, коли хочеться чогось свіжого, але не занадто складного.

Джинсова спідниця. Фото: Vogue

Смугасте поло — це вже не просто "ще одна сорочка", а та сама річ, яку хочеться носити щодня, комбінуючи під настрій. І головне те, що вона завжди доречна.

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