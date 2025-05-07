Сукня-сорочка — універсальний хіт весни та літа 2025

Сукня-сорочка. Фото: Freepik

Сукня-сорочка — це як біла футболка у світі суконь: завжди доречна, легко поєднується з іншим одягом і ніколи не втрачає актуальності. Саме тому ці сукні стали ще вільнішими, довшими та зручнішими. Їх шиють із повітряних тканин, які гарно рухаються й дарують відчуття свободи. Ідеальний варіант для тих, хто хоче мати стильний вигляд, але не витрачати на це багато часу.

Про це пише Vogue.

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Proenza Schouler показали, як класика може мати сучасний вигляд. Їхня сукня-сорочка зі смугастим принтом нагадує справжній артоб’єкт — нічого зайвого, але водночас дуже виразно. А от у Schiaparelli зробили ставку на клітинку та підкреслену талію. Їхній варіант міні має зухвалий й жіночний вигляд — те, що треба для літа.

Proenza Schouler. Фото: Vogue

У Dior підхід інший — максимально спокійний. Подовжена сукня, яка делікатно облягає талію, має елегантний й трохи французький вигляд. Така річ стане у пригоді й на роботу, і на вечерю на терасі. А от Bottega Veneta вирішили не стримувати фантазію: прикрасили свою модель декоративними елементами, перетворивши її на щось між сукнею та прикрасою.

Bottega Veneta. Фото: Vogue

І, звісно, не можна обійти увагою Lacoste. Вони знову грають на тенісній естетиці. Їхня мінісукня-поло — це простота, що не має нудний вигляд. Яскраві відтінки зеленого — від м’ятного до смарагдового — освіжають і одразу привертають погляд.

Lacoste. Фото: Vogue

Ці сукні-сорочки справжній модний рятівник. Вранці одягла і вже готова. Без зайвих зусиль, але з відчуттям, що все продумано до дрібниць.

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