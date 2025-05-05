Найуніверсальніша сукня сезону — носіть її хоч щодня

Сукня, яка личить кожній — фаворит весни-літа 2025
Біла сукня як нова маленька чорна. Так, та сама, про яку колись сказала Коко Шанель. Тільки тепер не про чорну класику, а про білу свіжість. Весна 2025 надихає забути на мить про темні кольори й обрати щось світліше, легше, романтичніше. Біла сукня — це як ковток повітря, як перший промінь сонця після довгої зими. Її можна вдягнути куди завгодно, і вона завжди буде доречною. І що найприємніше — дизайнери зробили все, щоб вона була ще й комфортною.
Про це пише Elle.
Сукні, в яких кожна відчує себе зіркою
Вільні фасони
У таких сукнях хочеться жити. Без тиску, без зайвих рамок. Просто й зручно. Бавовна, льон, муслін — усе, що дихає разом із вами. Ідеально для спеки, ідеально для настрою "нічого не треба, тільки легкості".
Напівпрозорі й повітряні
Мода знову грається у відвертість, але по-новому. Це вже не про провокацію, а про гру світла й тіней, шарів і фактур. Білі сукні з мереживом, рюшами, тонкими тканинами можна носити по-різному: самостійно або в комбінації з топом, бра чи спідницею. І це дуже стильно.
Драпірування
Трохи античності ще нікому не завадило. Драпіровані сукні схожі на щось між богинею й сучасною іконою стилю. Вони красиво лягають по тілу, але нічого не стискають. А білий колір додає глибини й робить тіні об'ємнішими. Це гарний варіант для урочистої події або навіть весілля.
Сліп-сукні
Мінімум деталей, максимум ефекту. Такі сукні неначе зроблені з рідкого шовку — блиск, тонкі бретелі, глибокий виріз. У білому має особливо ніжний вигляд. Її можна вдягнути і на свято, і просто так — з жакетом чи бомбером, якщо хочеться трохи грубості в образі.
Цього сезону біла сукня — не просто тренд. Це про відчуття себе. Про свободу, світло, простоту. І кожна знайде ту, в якій буде не просто гарно, а по-справжньому добре.
Раніше ми писали про те, яка сукня повернулася до нас в моду прямо з 1990-х.
Також ми повідомляли, на які сукні в стилі ретро звернути увагу в 2025 році.
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