Найуніверсальніша сукня сезону — носіть її хоч щодня

Дівчина в гарній сукні. Фото: Freepik

Біла сукня як нова маленька чорна. Так, та сама, про яку колись сказала Коко Шанель. Тільки тепер не про чорну класику, а про білу свіжість. Весна 2025 надихає забути на мить про темні кольори й обрати щось світліше, легше, романтичніше. Біла сукня — це як ковток повітря, як перший промінь сонця після довгої зими. Її можна вдягнути куди завгодно, і вона завжди буде доречною. І що найприємніше — дизайнери зробили все, щоб вона була ще й комфортною.

Про це пише Elle.

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Вільні фасони

У таких сукнях хочеться жити. Без тиску, без зайвих рамок. Просто й зручно. Бавовна, льон, муслін — усе, що дихає разом із вами. Ідеально для спеки, ідеально для настрою "нічого не треба, тільки легкості".

Miu Miu. Фото: Elle

Напівпрозорі й повітряні

Мода знову грається у відвертість, але по-новому. Це вже не про провокацію, а про гру світла й тіней, шарів і фактур. Білі сукні з мереживом, рюшами, тонкими тканинами можна носити по-різному: самостійно або в комбінації з топом, бра чи спідницею. І це дуже стильно.

Chloe. Фото: Elle

Драпірування

Трохи античності ще нікому не завадило. Драпіровані сукні схожі на щось між богинею й сучасною іконою стилю. Вони красиво лягають по тілу, але нічого не стискають. А білий колір додає глибини й робить тіні об'ємнішими. Це гарний варіант для урочистої події або навіть весілля.

Драпірована сукня. Фото: Elle

Сліп-сукні

Мінімум деталей, максимум ефекту. Такі сукні неначе зроблені з рідкого шовку — блиск, тонкі бретелі, глибокий виріз. У білому має особливо ніжний вигляд. Її можна вдягнути і на свято, і просто так — з жакетом чи бомбером, якщо хочеться трохи грубості в образі.

Сукня сліп. Фото: Elle

Цього сезону біла сукня — не просто тренд. Це про відчуття себе. Про свободу, світло, простоту. І кожна знайде ту, в якій буде не просто гарно, а по-справжньому добре.

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