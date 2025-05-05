Самое универсальное платье сезона — носите его хоть каждый день

Девушка в красивом платье. Фото: Freepik

Белое платье как новое маленькое черное. Да, то самое, о котором когда-то сказала Коко Шанель. Только теперь не о черной классике, а о белой свежести. Весна 2025 вдохновляет забыть на мгновение о темных цветах и выбрать что-то более светлое, легкое, романтичное. Белое платье — это как глоток воздуха, как первый луч солнца после долгой зимы. Его можно надеть куда угодно, и оно всегда будет уместным. И что самое приятное — дизайнеры сделали все, чтобы оно было еще и комфортным.

Об этом пишет Elle.

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Свободные фасоны

В таких платьях хочется жить. Без давления, без лишних рамок. Просто и удобно. Хлопок, лен, муслин — все, что дышит вместе с вами. Идеально для жары, идеально для настроения "ничего не надо, только легкость".

Miu Miu. Фото: Elle

Полупрозрачные и воздушные

Мода снова играет в откровенность, но по-новому. Это уже не про провокацию, а про игру света и теней, слоев и фактур. Белые платья с кружевом, рюшами, тонкими тканями можно носить по-разному: самостоятельно или в комбинации с топом, бра или юбкой. И это очень стильно.

Chloe. Фото: Elle

Драпировка

Немного античности еще никому не помешало. Драпированные платья похожи на нечто среднее между богиней и современной иконой стиля. Они красиво ложатся по телу, но ничего не сжимают. А белый цвет добавляет глубины и делает тени более объемными. Это хороший вариант для торжественного события или даже свадьбы.

Драпированное платье. Фото: Elle

Слип-платья

Минимум деталей, максимум эффекта. Такие платья как будто сделаны из жидкого шелка — блеск, тонкие бретели, глубокий вырез. В белом выглядит особенно нежно. Его можно надеть и на праздник, и просто так — с жакетом или бомбером, если хочется немного грубости в образе.

Платье слип. Фото: Elle

В этом сезоне белое платье не просто тренд. Это про ощущение себя. О свободе, свете, простоте. И каждая найдет то, в котором будет не просто красиво, а по-настоящему хорошо.

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