Сукні з мережива знову повернулись у моду — як їх носити

Дівчина у гарній сукні. Фото: Freepik

Мають вишуканий та елегантний вигляд — мереживні сукні знову впевнено повернулись у моду. Дизайнери вирішили зробити повний апгрейд та створюють не лише ніжні й скромні, а й сміливі образи. Мереживні сукні вже полонили серця багатьох модниць та стали мастхевом цього сезону.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Найпопулярніша сукня сезону

Мереживна сукня стала не просто трендом. Вона здатна передати характер. Для романтичного настрою оберіть драпіровану модель із квітковими мотивами. Якщо ж хочеться зухвалішого образу — беріть прозорі моделі з блискітками.

Ніжна мереживна сукня. Фото з Instagram

Цього сезону мереживо стало ще відвертішим, цим, мабуть, воно й приваблює модниць. Такі сукні показують тіло, але залишають присмак інтриги та загадковості. Ідеальний тандем для рокової леді.

Біла сукня з мережива. Фото з Instagram

Коротка мереживна сукня. Фото з Instagram

Мереживо вже було супер популярним у 2000-х. Наразі ж дизайнери дали йому друге життя, додавши трохи більше драйву й легкості та прибравши пафос.

Вишукана мереживна сукня. Фото з Instagram

Чорна сукня з мережива. Фото з Instagram

Якщо ви ще у пошуку тієї самої ідеальної сукні — зверніть увагу на моделі з мережива. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче бути в центрі уваги й ловити всі погляди на собі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у моду повернулись сукні в горошок. Їх вже назвали найніжнішими моделями сезону.

Також ми розповідали про п'ять суконь, які цьогоріч будуть на піку моди. У них ви будете мати неперевершений вигляд.