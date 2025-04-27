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Ці сукні шукає кожна модниця — головний тренд сезону

27 квітня 2025 08:40
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Сукні з мережива знову повернулись у моду — як їх носити
Дівчина у гарній сукні. Фото: Freepik
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Мають вишуканий та елегантний вигляд — мереживні сукні знову впевнено повернулись у моду. Дизайнери вирішили зробити повний апгрейд та створюють не лише ніжні й скромні, а й сміливі образи. Мереживні сукні вже полонили серця багатьох модниць та стали мастхевом цього сезону.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Найпопулярніша сукня сезону

Мереживна сукня стала не просто трендом. Вона здатна передати характер. Для романтичного настрою оберіть драпіровану модель із квітковими мотивами. Якщо ж хочеться зухвалішого образу — беріть прозорі моделі з блискітками.

Мереживна сукня стала трендом сезону
Ніжна мереживна сукня. Фото з Instagram

Цього сезону мереживо стало ще відвертішим, цим, мабуть, воно й приваблює модниць. Такі сукні показують тіло, але залишають присмак інтриги та загадковості. Ідеальний тандем для рокової леді.

Мереживна сукня стала трендом сезону
Біла сукня з мережива. Фото з Instagram
Мереживна сукня стала трендом сезону
Коротка мереживна сукня. Фото з Instagram

Мереживо вже було супер популярним у 2000-х. Наразі ж дизайнери дали йому друге життя, додавши трохи більше драйву й легкості та прибравши пафос.

Мереживна сукня стала трендом сезону
Вишукана мереживна сукня. Фото з Instagram
Мереживна сукня стала трендом сезону
Чорна сукня з мережива. Фото з Instagram

Якщо ви ще у пошуку тієї самої ідеальної сукні — зверніть увагу на моделі з мережива. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче бути в центрі уваги й ловити всі погляди на собі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у моду повернулись сукні в горошок. Їх вже назвали найніжнішими моделями сезону.

Також ми розповідали про п'ять суконь, які цьогоріч будуть на піку моди. У них ви будете мати неперевершений вигляд.

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