Сукні з мережива знову повернулись у моду — як їх носити

Ці сукні шукає кожна модниця — головний тренд сезону
Мають вишуканий та елегантний вигляд — мереживні сукні знову впевнено повернулись у моду. Дизайнери вирішили зробити повний апгрейд та створюють не лише ніжні й скромні, а й сміливі образи. Мереживні сукні вже полонили серця багатьох модниць та стали мастхевом цього сезону.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Найпопулярніша сукня сезону
Мереживна сукня стала не просто трендом. Вона здатна передати характер. Для романтичного настрою оберіть драпіровану модель із квітковими мотивами. Якщо ж хочеться зухвалішого образу — беріть прозорі моделі з блискітками.
Цього сезону мереживо стало ще відвертішим, цим, мабуть, воно й приваблює модниць. Такі сукні показують тіло, але залишають присмак інтриги та загадковості. Ідеальний тандем для рокової леді.
Мереживо вже було супер популярним у 2000-х. Наразі ж дизайнери дали йому друге життя, додавши трохи більше драйву й легкості та прибравши пафос.
Якщо ви ще у пошуку тієї самої ідеальної сукні — зверніть увагу на моделі з мережива. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче бути в центрі уваги й ловити всі погляди на собі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у моду повернулись сукні в горошок. Їх вже назвали найніжнішими моделями сезону.
Також ми розповідали про п'ять суконь, які цьогоріч будуть на піку моди. У них ви будете мати неперевершений вигляд.
Читайте Новини.LIVE!