Платья из кружева снова вернулись в моду — как их носить

Девушка в красивом платье. Фото: Freepik

Выглядят изысканно и элегантно — кружевные платья снова уверенно вернулись в моду. Дизайнеры решили сделать полный апгрейд и создают не только нежные и скромные, но и смелые образы. Кружевные платья уже пленили сердца многих модниц и стали мастхэвом этого сезона.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Самое популярное платье сезона

Кружевное платье стало не просто трендом. Оно способно передать характер. Для романтического настроения выберите драпированную модель с цветочными мотивами. Если же хочется более дерзкого образа — берите прозрачные модели с блестками.

Нежное кружевное платье из кружева. Фото из Instagram

В этом сезоне кружево стало еще более откровенным, этим, пожалуй, оно и привлекает модниц. Такие платья показывают тело, но оставляют привкус интриги и загадочности. Идеальный тандем для роковой леди.

Белое платье из кружева. Фото из Instagram

Короткое кружевное платье. Фото из Instagram

Кружево уже было супер популярным в 2000-х. Сейчас же дизайнеры дали ему вторую жизнь, добавив немного больше драйва и легкости и убрав пафос.

Изысканное кружевное платье. Фото из Instagram

Черное платье из кружева. Фото из Instagram

Если вы еще в поиске того самого идеального платья — обратите внимание на модели из кружева. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быть в центре внимания и ловить все взгляды на себе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в моду вернулись платья в горошек. Их уже назвали самыми нежными моделями сезона.

Также мы рассказывали о пяти платьях, которые в этом году будут на пике моды. В них вы будете выглядеть непревзойденно.