Платья из кружева снова вернулись в моду — как их носить

Эти платья ищет каждая модница — главный тренд сезона
Выглядят изысканно и элегантно — кружевные платья снова уверенно вернулись в моду. Дизайнеры решили сделать полный апгрейд и создают не только нежные и скромные, но и смелые образы. Кружевные платья уже пленили сердца многих модниц и стали мастхэвом этого сезона.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Самое популярное платье сезона
Кружевное платье стало не просто трендом. Оно способно передать характер. Для романтического настроения выберите драпированную модель с цветочными мотивами. Если же хочется более дерзкого образа — берите прозрачные модели с блестками.
В этом сезоне кружево стало еще более откровенным, этим, пожалуй, оно и привлекает модниц. Такие платья показывают тело, но оставляют привкус интриги и загадочности. Идеальный тандем для роковой леди.
Кружево уже было супер популярным в 2000-х. Сейчас же дизайнеры дали ему вторую жизнь, добавив немного больше драйва и легкости и убрав пафос.
Если вы еще в поиске того самого идеального платья — обратите внимание на модели из кружева. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быть в центре внимания и ловить все взгляды на себе.
Напомним, ранее мы писали о том, что в моду вернулись платья в горошек. Их уже назвали самыми нежными моделями сезона.
Также мы рассказывали о пяти платьях, которые в этом году будут на пике моды. В них вы будете выглядеть непревзойденно.
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