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Эти платья ищет каждая модница — главный тренд сезона

27 апреля 2025 08:40
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор
Платья из кружева снова вернулись в моду — как их носить
Девушка в красивом платье. Фото: Freepik
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор

Выглядят изысканно и элегантно — кружевные платья снова уверенно вернулись в моду. Дизайнеры решили сделать полный апгрейд и создают не только нежные и скромные, но и смелые образы. Кружевные платья уже пленили сердца многих модниц и стали мастхэвом этого сезона.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Самое популярное платье сезона

Кружевное платье стало не просто трендом. Оно способно передать характер. Для романтического настроения выберите драпированную модель с цветочными мотивами. Если же хочется более дерзкого образа — берите прозрачные модели с блестками.

Мереживна сукня стала трендом сезону
Нежное кружевное платье из кружева. Фото из Instagram

В этом сезоне кружево стало еще более откровенным, этим, пожалуй, оно и привлекает модниц. Такие платья показывают тело, но оставляют привкус интриги и загадочности. Идеальный тандем для роковой леди.

Мереживна сукня стала трендом сезону
Белое платье из кружева. Фото из Instagram
Мереживна сукня стала трендом сезону
Короткое кружевное платье. Фото из Instagram

Кружево уже было супер популярным в 2000-х. Сейчас же дизайнеры дали ему вторую жизнь, добавив немного больше драйва и легкости и убрав пафос.

Мереживна сукня стала трендом сезону
Изысканное кружевное платье. Фото из Instagram
Мереживна сукня стала трендом сезону
Черное платье из кружева. Фото из Instagram

Если вы еще в поиске того самого идеального платья — обратите внимание на модели из кружева. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быть в центре внимания и ловить все взгляды на себе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в моду вернулись платья в горошек. Их уже назвали самыми нежными моделями сезона.

Также мы рассказывали о пяти платьях, которые в этом году будут на пике моды. В них вы будете выглядеть непревзойденно.

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