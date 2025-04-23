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Сукні в стилі ретро знову актуальні — головний тренд весни-2025

23 квітня 2025 18:26
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Сукні ніби з маминого гардероба — несподіваний тренд 2025 року
Дівчина в сукні. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Є така річ, яка щоразу повертається в моду, як старий добрий друг, що завжди знає, як підняти настрій. Сукня в горошок. Та сама, що колись носили кінозірки золотого Голлівуду, а сьогодні вона знову з нами, але вже зовсім в іншому амплуа.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Які сукні знову повернулись в моду

Колись ці сукні були уособленням елегантності — легкі тканини, витончені силуети, ідеальні для прогулянки набережною чи вечері на терасі. У 50-ті роки дизайнери на кшталт Діора та Живанші зробили горошок справжнім символом жіночності. Цей принт так припав до душі світу, що його одягали Мерилін Монро, Елізабет Тейлор і ще пів Голлівуду.

Але зараз усе інакше. 2025 рік диктує нові правила гри. Сукня в горошок перестала бути "тією самою класикою" для особливого випадку. Вона стала частиною щоденного гардероба, і тепер це не просто про ніжність — це про характер.

Сукня в горошок увірвалась в тренди
Романтичний образ. Фото з Instagram

Сукня в горошок плюс грубі байкерські черевики, футболка з принтом під низ, а зверху спортивна куртка. Це все має дуже стильний вигляд. Геть новий стиль — сміливий, свіжий і такий, що точно запам’ятається.

Cукню, яку можна по-різному обіграти в образі
Сукня в горошок. Фото з Instagram

Цікаво, що навіть великі модні будинки не залишилися осторонь. Carolina Herrera, Zimmermann, Self-Portrait, Valentino — усі вони цього сезону показали свої варіанти горошку. Але замість того, щоб повторювати щось знайоме, вони створили речі, які можна легко уявити не лише на подіумі, а й у міському ритмі життя.

Тож, якщо здається, що сукня в горошок — це щось для маминої шафи, подумайте ще раз. Вона змінюється разом із нами. І саме в цьому її сила — бути завжди різною, але завжди доречною.

Раніше ми писали про те, які фасони суконь ще підкорюють тренди.

Також ми повідомляли, яка сукня не втрачає актуальності вже багато років. 

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