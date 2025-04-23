Платья будто из маминого гардероба — неожиданный тренд 2025 года

Девушка в платье. Фото: Freepik

Есть такая вещь, которая каждый раз возвращается в моду, как старый добрый друг, который всегда знает, как поднять настроение. Платье в горошек. То самое, которое когда-то носили кинозвезды золотого Голливуда, а сегодня оно снова с нами, но уже совсем в другом амплуа.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Когда-то эти платья были олицетворением элегантности — легкие ткани, изящные силуэты, идеальные для прогулки по набережной или ужина на террасе. В 50-е годы дизайнеры вроде Диора и Живанши сделали горошек настоящим символом женственности. Этот принт так пришелся по душе миру, что его надевали Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор и еще пол Голливуда.

Но сейчас все иначе. 2025 год диктует новые правила игры. Платье в горошек перестало быть "той самой классикой" для особого случая. Оно стало частью ежедневного гардероба, и теперь это не просто про нежность — это про характер.

Романтический образ. Фото из Instagram

Платье в горошек плюс грубые байкерские ботинки, футболка с принтом под низ, а сверху спортивная куртка. Это все выглядит очень стильно. Совершенно новый стиль — смелый, свежий и точно запоминающийся.

Платье в горошек. Фото из Instagram

Интересно, что даже крупные модные дома не остались в стороне. Carolina Herrera, Zimmermann, Self-Portrait, Valentino — все они в этом сезоне показали свои варианты горошка. Но вместо того, чтобы повторять что-то знакомое, они создали вещи, которые можно легко представить не только на подиуме, но и в городском ритме жизни.

Поэтому, если кажется, что платье в горошек — это что-то для маминого шкафа, подумайте еще раз. Оно меняется вместе с нами. И именно в этом его сила — быть всегда разным, но всегда уместным.

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