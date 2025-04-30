Сукня з 90-х знову в моді — цього літа вона тріумфує

Дівчина в сукні. Фото: Freepik

Літо 2025 точно має свою героїню і це сукня bubble. Вона має такий вигляд, ніби щойно злетіла з неба: легка, об’ємна, схожа на збите безе чи мильну бульбашку. Торік усі божеволіли за мініспідницями такого фасону, а тепер настав час суконь і це справжній модний вибух.

Про це пише Vogue.

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Ці сукні не просто ще один тренд. Вони несуть у собі щось дуже особливе. Одразу згадуються фільми 90-х, де дівчата йшли на випускний у пишних вбраннях, мріючи про титул "королеви вечора". Але сучасні bubble dresses зовсім інші. У них є наївність, але водночас характер. Вони грайливі, але й елегантні. Бренди типу Cecilie Bahnsen, Carven, Ferragamo або Alaïa зробили все, щоб довести: пишна сукня може бути не кітчем, а витвором мистецтва.

Alaïa весна-літо 2025. Фото: Vogue

Силует сукні-бульбашки може бути подовженим або дуже коротким. Може бути жовтим, як масло, або стримано-бежевим. А може взагалі нагадувати ковдру — як у Alaïa, де дизайнери не стримували фантазії. І це класно, бо кожна дівчина знайде серед них свою версію — ніжну, грайливу, святкову чи навіть трохи божевільну.

Ці сукні з’явилися на подіумах Louis Vuitton, Miu Miu, Jacquemus, а ще у новому погляді від скандинавського Nicklas Skovgaard. Навіть зірки вже носять їх — Зендея і Сірша Ронан засвітилися у bubble dresses на червоних доріжках.

Nicklas Skovgaard весна-літо 2025. Фото: Vogue

Якщо хочеться чогось модного, але не надто серйозного, тоді спробуйте bubble dress для повсякденних образів: із босоніжками, улюбленою сумкою й настроєм на легкість. Цей тренд не про правила, а про гру. І цього літа він точно стане головною прикрасою теплих днів.

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