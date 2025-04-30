Платье из 90-х снова в моде — этим летом оно торжествует

Девушка в платье. Фото: Freepik

Лето 2025 точно имеет свою героиню и это платье bubble. Оно выглядит так, будто только что слетело с неба: легкое, объемное, похожее на взбитое безе или мыльный пузырь. В прошлом году все сходили с ума по мини-юбкам такого фасона, а теперь пришло время платьев и это настоящий модный взрыв.

Об этом пишет Vogue.

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Эти платья не просто еще один тренд. Они несут в себе что-то очень особенное. Сразу вспоминаются фильмы 90-х, где девушки шли на выпускной в пышных нарядах, мечтая о титуле "королевы вечера". Но современные bubble dresses совсем другие. В них есть наивность, но в то же время характер. Они игривые, но и элегантные. Бренды типа Cecilie Bahnsen, Carven, Ferragamo или Alaïa сделали все, чтобы доказать: пышное платье может быть не китчем, а произведением искусства.

Alaïa весна-лето 2025. Фото: Vogue

Силуэт платья-пузыря может быть удлиненным или очень коротким. Может быть желтым, как масло, или сдержанно-бежевым. А может вообще напоминать одеяло — как у Alaïa, где дизайнеры не сдерживали фантазию. И это классно, потому что каждая девушка найдет среди них свою версию — нежную, игривую, праздничную или даже немного сумасшедшую.

Эти платья появились на подиумах Louis Vuitton, Miu Miu, Jacquemus, а еще в новом взгляде от скандинавского Nicklas Skovgaard. Даже звезды уже носят их — Зендея и Сирша Ронан засветились в bubble dresses на красных дорожках.

Nicklas Skovgaard весна-лето 2025. Фото: Vogue

Если хочется чего-то модного, но не слишком серьезного, тогда попробуйте bubble dress для повседневных образов: с босоножками, любимой сумкой и настроением на легкость. Этот тренд не про правила, а про игру. И этим летом он точно станет главным украшением теплых дней.

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