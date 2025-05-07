Платье-рубашка — универсальный хит весны и лета 2025 года

Платье-рубашка. Фото: Freepik

Платье-рубашка — это как белая футболка в мире платьев: всегда уместно, легко сочетается с другой одеждой и никогда не теряет актуальности. Именно поэтому эти платья стали еще свободнее, длиннее и удобнее. Их шьют из воздушных тканей, которые хорошо двигаются и дарят ощущение свободы. Идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно, но не тратить на это много времени.

Об этом пишет Vogue.

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Proenza Schouler показали, как классика может выглядеть современно. Их платье-рубашка с полосатым принтом напоминает настоящий арт-объект — ничего лишнего, но при этом очень выразительно. А вот в Schiaparelli сделали ставку на клетку и подчеркнутую талию. Их вариант мини выглядит дерзко и женственно — то, что нужно для лета.

Proenza Schouler. Фото: Vogue

У Dior подход другой — максимально спокойный. Удлиненное платье, деликатно облегающее талию, выглядит элегантно и немного по-французски. Такая вещь пригодится и на работу, и на ужин на террасе. А вот Bottega Veneta решили не сдерживать фантазию: украсили свою модель декоративными элементами, превратив ее в нечто среднее между платьем и украшением.

Bottega Veneta. Фото: Vogue

И, конечно, нельзя обойти вниманием Lacoste. Они снова играют на теннисной эстетике. Их мини-платье-поло — это простота, которая не выглядит скучно. Яркие оттенки зеленого — от мятного до изумрудного — освежают и сразу привлекают взгляд.

Lacoste. Фото: Vogue

Эти платья-рубашки настоящий модный спаситель. Утром надела и уже готова. Без лишних усилий, но с ощущением, что все продумано до мелочей.

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