Полосатая рубашка поло из 90-х снова в моде — с чем носить

Новая классика — как носить полосатое поло из 90-х этим летом
Полосатая рубашка поло снова на волне и на этот раз уже не просто как воспоминание о школьной форме или стиле 90-х. В сезоне весна-лето 2025 она выглядит иначе: цвета стали глубже, ткани приятнее, а крой — расслабленным и удобным. Особое внимание обратите на трикотажную версию: мягкую, дышащую, с воротником, но без ощущения строгости. И главное, ее легко вписать в любой стиль.
В Vogue рассказали, как сделать из нее главную вещь в своем гардеробе.
Рубашка, которая идеально подходит ко всему
С бермудами и замшевыми сапогами
Этот вариант идеален для тех, кто хочет выглядеть стильно даже в жару. Бермуды добавляют сдержанности, а сапоги текстурности. Вместе получается сбалансированный и немного богемный образ.
С микрошортами и балетками Мэри Джейн
Контраст работает на все 100. Рубашка — спокойная, классическая, а шорты — дерзкие и смелые. Балетки придают нотку женственности, и в итоге образ выглядит очень продуманно.
С джинсами прямого кроя и кожаной курткой
Если не хочется придумывать что-то сложное — это ваш вариант. Прямые джинсы идеально балансируют с поло, а кожаная куртка добавляет характера. Получится сдержанно, но с настроением.
С бохо-юбкой и теми же балетками
Здесь все про легкость и нежность. Длинная юбка с узором, свободная рубашка и удобная обувь — микс, который подходит и для прогулки по городу, и для поездки на природу.
С джинсовой макси-юбкой
Это сочетание простое, но всегда работает. Полосы плюс деним — универсальная формула, которая никогда не подводит. Особенно весной, когда хочется чего-то свежего, но не слишком сложного.
Полосатое поло — это уже не просто "еще одна рубашка", а та самая вещь, которую хочется носить каждый день, комбинируя под настроение. И главное то, что она всегда уместна.
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