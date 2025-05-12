Полосатая рубашка поло из 90-х снова в моде — с чем носить

Яркое поло. Фото: Freepik

Полосатая рубашка поло снова на волне и на этот раз уже не просто как воспоминание о школьной форме или стиле 90-х. В сезоне весна-лето 2025 она выглядит иначе: цвета стали глубже, ткани приятнее, а крой — расслабленным и удобным. Особое внимание обратите на трикотажную версию: мягкую, дышащую, с воротником, но без ощущения строгости. И главное, ее легко вписать в любой стиль.

В Vogue рассказали, как сделать из нее главную вещь в своем гардеробе.

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Рубашка, которая идеально подходит ко всему

С бермудами и замшевыми сапогами

Этот вариант идеален для тех, кто хочет выглядеть стильно даже в жару. Бермуды добавляют сдержанности, а сапоги текстурности. Вместе получается сбалансированный и немного богемный образ.

Стильный образ. Фото: Vogue

С микрошортами и балетками Мэри Джейн

Контраст работает на все 100. Рубашка — спокойная, классическая, а шорты — дерзкие и смелые. Балетки придают нотку женственности, и в итоге образ выглядит очень продуманно.

Рубашка с короткими шортами. Фото: Vogue

С джинсами прямого кроя и кожаной курткой

Если не хочется придумывать что-то сложное — это ваш вариант. Прямые джинсы идеально балансируют с поло, а кожаная куртка добавляет характера. Получится сдержанно, но с настроением.

Футболка поло с джинсами. Фото: Vogue

С бохо-юбкой и теми же балетками

Здесь все про легкость и нежность. Длинная юбка с узором, свободная рубашка и удобная обувь — микс, который подходит и для прогулки по городу, и для поездки на природу.

Юбка в стиле бохо. Фото: Vogue

С джинсовой макси-юбкой

Это сочетание простое, но всегда работает. Полосы плюс деним — универсальная формула, которая никогда не подводит. Особенно весной, когда хочется чего-то свежего, но не слишком сложного.

Джинсовая юбка. Фото: Vogue

Полосатое поло — это уже не просто "еще одна рубашка", а та самая вещь, которую хочется носить каждый день, комбинируя под настроение. И главное то, что она всегда уместна.

Ранее мы писали о том, что стилисты показали новые варианты стилизации обычной рубашки.

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