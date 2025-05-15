Стильные образы с капри за 5 минут — легко, просто, модно

Шорты коричневые. Фото: Freepik

Капри — это настоящая звезда летнего гардероба 2025 года. В то время, когда палаццо кажутся слишком объемными, а джинсы слишком тяжелыми, именно капри предлагают комфортную и стильную альтернативу. Их длина привлекает внимание и добавляет в образ немного дерзости, но не лишает удобства. Именно поэтому все больше модниц выбирают их этим летом.

И не волнуйтесь, если не знаете как их сочетать — в Cosmopolitan предоставили несколько готовых формул, которые работают идеально.

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Удачные образы с капри на лето

Один из самых простых способов носить капри — это добавить к ним что-то более четкое и структурированное. Например, легкую куртку с геометрическими карманами или рубашку из более жесткой ткани. Она держит форму и добавляет силуэту собранности. Идеально подходит для прохладного летнего утра или работы в офисе.

Капри в образе. Фото из Instagram

А если хочется больше легкости и романтики — обратите внимание на блузы. Это может быть вариант с рюшами, цветочным принтом или же просто облегающая модель, которая подчеркивает талию. Например, топ с открытыми плечами или halter-вариант — отличный выбор на жаркий день.

А главный акцент здесь стоит сделать на обувь. Например, лодочки с острым носком создают роскошный эффект.

Капри черные. Фото из Instagram

Еще одна идея — сочетание капри с базовой белой футболкой. Чтобы добавить изюминки, выберите жилет в стиле сафари. У него могут быть накладные карманы, пряжки или просто немного более грубая ткань. На ноги выберите вьетнамки на каблуке, самую актуальную обувь сезона. Образ получится стильным, немного игривым и точно не скучным.

Капри впишутся в любой образ. Фото из Instagram

Капри — это про игру с пропорциями, про легкость и про стиль, который не требует усилий. Они уже стали любимчиками модниц, и кажется, надолго.

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