З чим носити білу футболку у 2025 — стильні ідеї на кожен день

Дівчина в білій футболці. Фото: Freepik

Навряд чи в гардеробі на весну та літо знайдеться річ корисніша за білу футболку. Це як чистий аркуш, на якому можна створити будь-який образ — від простого до суперстильного. Вона просто пасує до всього. І саме це робить її ідеальним вибором на кожен день.

Видання Elle розповіло про це детальніше.

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Біла футболка — це ваш вірний помічник для casual-луків, романтичних виходів і навіть офісних зустрічей. Варто тільки знати кілька простих ідей, як її подати і ви будете мати стильний вигляд без зайвих зусиль.

Біла футболка як база літнього гардероба

Джинси та футболка

Широка біла футболка та джинси — формула, яка не підведе. Але щоб образ не мав нудний вигляд, додайте щось яскраве: сумку соковитого кольору, незвичні туфлі або окуляри в стилі 90-х. А якщо на вулиці прохолодно, зверху можна накинути сорочку або джинсовий жакет.

Джинси та футболка. Фото з Instagram

Футболка та спідниця

Біла футболка чудово поєднується зі спідницями. Якщо вибрати міні — образ буде легким і грайливим, особливо з кедами чи балетками. А от зі спідницею міді все буде мати більш стриманий й вишуканий вигляд. Спробуйте ще варіант із деніму чи костюмної тканини, додайте мюлі або лофери.

Спідниця. Фото з Instagram

Футболка та штани-палаццо

Це вже більш "дорослий" образ. Класичні широкі штани і біла футболка — має простий вигляд, але зі смаком. Сюди ж додаємо шкіряну куртку або блейзер і можна йти хоч на важливу зустріч, хоч на побачення.

Стильний образ на прохолодну погоду. Фото з Instagram

Футболка та шорти

У теплі дні не забудьте про шорти-бермуди. Вони можуть бути будь-які — джинсові, спортивні чи навіть костюмні. Заправте футболку збоку, додайте зручне взуття (сандалі, кеди, еспадрильї) і отримаєте розслаблений, але стильний лук. Зверху — легкий блейзер, бомбер або тренч — залежно від погоди та настрою.

Футболка та шорти. Фото з Instagram

Біла футболка, можна сказати, як конструктор для образів. Вона підлаштовується під вас, а не ви під неї. І якщо правильно поєднати її з іншими речами, можна створити десятки крутих луків без зайвих витрат і зусиль. Не ігноруйте цю просту, але дуже стильну річ — вона завжди працює.

Раніше ми писали про те, що смугасте поло з 90-х варто додати до свого образу цього літа.

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