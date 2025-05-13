Джинсові жилети з 90-х знову в тренді — як їх стильно носити

Дівчина в джинсовому жакеті. Фото: Freepik

Тренди змінюються швидше, ніж погода у травні, але є речі, які не просто повертаються, а стають новою основою гардероба. Джинсова жилетка саме така. Сьогодні вона вже не спогад про 2000-ні, а повноцінний must-have весни 2025. І якщо раніше всі фанатіли від джинсової куртки, то тепер жилет упевнено забирає на себе увагу.

Про це пише Byrdie.

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Підкреслюємо талію, що має дорогий вигляд

Беремо barrel-джинси — об’ємні та модні. А зверху жилет, який фіксує талію. Виходить гармонійний силует і ніби "дорога" стилізація без зусиль. Той випадок, коли мінімум речей — максимум ефекту.

Стильний образ. Фото з Instagram/yarashahidi

Білий верх та прямі штани

Біла футболка чи сорочка з джинсовим жилетом та класичними штанами. Ідеальний варіант, якщо хочеться додати образу трохи характеру, але при цьому мати офіційний вигляд.

Офіційний образ. Фото з Instagram/goodamerican

Комплект на кожен день

Жилет і спідниця з деніму — це вже повноцінний костюм. Комфортний, стильний і зовсім не нудний. Додаємо мюлі або кеди і можна хоч на побачення, хоч на прогулянку з собакою.

Образ на кожен день. Фото з Instagram

Простота, яка працює

Жилет та шорти у поєднанні з балетками. Має простий, але актуальний вигляд. Чудово, коли жилетка з гарного щільного деніму, а сорочка — білосніжна чи пастельна.

Жилетка та шорти. Фото з Instagram

Жилетка та штани кльош

Так, це тренд, який або люблять, або обходять стороною. Але якщо обрати жилет та куртку з деніму різної щільності й додати штани-кльош, сумку через плече й окуляри — виходить справжній вау-образ. Ідеальний варіант для фестивалю або просто для тих днів, коли хочеться виділитись.

Жилетка та штани кльош. Фото з Instagram

Джинсовий жилет — це вже не просто річ із полиці в секонді, а ключ до крутого весняного стилю. Варто тільки знайти свій варіант і не боятися поекспериментувати.

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