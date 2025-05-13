Джинсовые жилеты из 90-х снова в тренде — как их стильно носить

Джинсовый жилет — вещь, которую стоит достать из гардероба
Тренды меняются быстрее, чем погода в мае, но есть вещи, которые не просто возвращаются, а становятся новой основой гардероба. Джинсовая жилетка именно такая. Сегодня она уже не воспоминание о 2000-х, а полноценный must-have весны 2025. И если раньше все фанатели от джинсовой куртки, то теперь жилет уверенно забирает на себя внимание.
Об этом пишет Byrdie.
Стильные образы с джинсовым жилетом из 2000-х
Подчеркиваем талию, что выглядит дорого
Берем barrel-джинсы — объемные и модные. А сверху жилет, который фиксирует талию. Получается гармоничный силуэт и как бы "дорогая" стилизация без усилий. Тот случай, когда минимум вещей — максимум эффекта.
Белый верх и прямые брюки
Белая футболка или рубашка с джинсовым жилетом и классическими брюками. Идеальный вариант, если хочется добавить образу немного характера, но при этом выглядеть официально.
Комплект на каждый день
Жилет и юбка из денима — это уже полноценный костюм. Комфортный, стильный и совсем не скучный. Добавляем мюли или кеды и можно хоть на свидание, хоть на прогулку с собакой.
Простота, которая работает
Жилет и шорты в сочетании с балетками. Выглядит просто, но актуально. Прекрасно, когда жилетка из хорошего плотного денима, а рубашка — белоснежная или пастельная.
Жилетка и брюки клеш
Да, это тренд, который либо любят, либо обходят стороной. Но если выбрать жилет и куртку из денима разной плотности и добавить брюки-клеш, сумку через плечо и очки — получается настоящий вау-образ. Идеальный вариант для фестиваля или просто для тех дней, когда хочется выделиться.
Джинсовый жилет — это уже не просто вещь с полки в секонде, а ключ к крутому весеннему стилю. Стоит только найти свой вариант и не бояться поэкспериментировать.
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