Джинсовые жилеты из 90-х снова в тренде — как их стильно носить

Девушка в джинсовом жакете. Фото: Freepik

Тренды меняются быстрее, чем погода в мае, но есть вещи, которые не просто возвращаются, а становятся новой основой гардероба. Джинсовая жилетка именно такая. Сегодня она уже не воспоминание о 2000-х, а полноценный must-have весны 2025. И если раньше все фанатели от джинсовой куртки, то теперь жилет уверенно забирает на себя внимание.

Об этом пишет Byrdie.

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Подчеркиваем талию, что выглядит дорого

Берем barrel-джинсы — объемные и модные. А сверху жилет, который фиксирует талию. Получается гармоничный силуэт и как бы "дорогая" стилизация без усилий. Тот случай, когда минимум вещей — максимум эффекта.

Стильный образ. Фото из Instagram/yarashahidi

Белый верх и прямые брюки

Белая футболка или рубашка с джинсовым жилетом и классическими брюками. Идеальный вариант, если хочется добавить образу немного характера, но при этом выглядеть официально.

Официальный образ. Фото из Instagram/goodamerican

Комплект на каждый день

Жилет и юбка из денима — это уже полноценный костюм. Комфортный, стильный и совсем не скучный. Добавляем мюли или кеды и можно хоть на свидание, хоть на прогулку с собакой.

Образ на каждый день. Фото из Instagram

Простота, которая работает

Жилет и шорты в сочетании с балетками. Выглядит просто, но актуально. Прекрасно, когда жилетка из хорошего плотного денима, а рубашка — белоснежная или пастельная.

Жилетка и шорты. Фото из Instagram

Жилетка и брюки клеш

Да, это тренд, который либо любят, либо обходят стороной. Но если выбрать жилет и куртку из денима разной плотности и добавить брюки-клеш, сумку через плечо и очки — получается настоящий вау-образ. Идеальный вариант для фестиваля или просто для тех дней, когда хочется выделиться.

Жилетка и брюки клеш. Фото из Instagram

Джинсовый жилет — это уже не просто вещь с полки в секонде, а ключ к крутому весеннему стилю. Стоит только найти свой вариант и не бояться поэкспериментировать.

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