С чем носить белую футболку в 2025 — стильные идеи на каждый день

Девушка в белой футболке. Фото: Freepik

Вряд ли в гардеробе на весну и лето найдется вещь полезнее белой футболки. Это как чистый лист, на котором можно создать любой образ — от простого до суперстильного. Она просто подходит ко всему. И именно это делает ее идеальным выбором на каждый день.

Издание Elle рассказало об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Белая футболка — это ваш верный помощник для casual-луков, романтических выходов и даже офисных встреч. Стоит только знать несколько простых идей, как ее подать и вы будете выглядеть стильно без лишних усилий.

Белая футболка как база летнего гардероба

Джинсы и футболка

Широкая белая футболка и джинсы — формула, которая не подведет. Но чтобы образ не выглядел скучно, добавьте что-то яркое: сумку сочного цвета, необычные туфли или очки в стиле 90-х. А если на улице прохладно, сверху можно накинуть рубашку или джинсовый жакет.

Джинсы и футболка. Фото из Instagram

Футболка и юбка

Белая футболка отлично сочетается с юбками. Если выбрать мини — образ будет легким и игривым, особенно с кедами или балетками. А вот с юбкой миди все будет выглядеть более сдержанно и изысканно. Попробуйте еще вариант из денима или костюмной ткани, добавьте мюли или лоферы.

Юбка. Фото из Instagram

Футболка и брюки-палаццо

Это уже более "взрослый" образ. Классические широкие брюки и белая футболка — выглядит просто, но со вкусом. Сюда же добавляем кожаную куртку или блейзер и можно идти хоть на важную встречу, хоть на свидание.

Стильный образ на прохладную погоду. Фото из Instagram

Футболка и шорты

В теплые дни не забудьте о шортах-бермудах. Они могут быть любые — джинсовые, спортивные или даже костюмные. Заправьте футболку сбоку, добавьте удобную обувь (сандалии, кеды, эспадрильи) и получите расслабленный, но стильный лук. Сверху — легкий блейзер, бомбер или тренч — в зависимости от погоды и настроения.

Футболка и шорты. Фото из Instagram

Белая футболка, можно сказать, как конструктор для образов. Она подстраивается под вас, а не вы под нее. И если правильно сочетать ее с другими вещами, можно создать десятки крутых луков без лишних затрат и усилий. Не игнорируйте эту простую, но очень стильную вещь — она всегда работает.

Ранее мы писали о том, что полосатое поло из 90-х стоит добавить в свой образ этим летом.

Также мы сообщали, как джинсовый жилет стал универсальной вещью гардероба.