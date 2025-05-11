Універсальний капсульний гардероб на літо — які речі варто обрати

Дівчина у шортах та блузі. Фото: Freepik

Зручність, стиль та комфорт — основне, що має бути в літньому гардеробі. Якщо ви шукаєте ідеальну капсулу на літо, зверніть увагу на базові речі, які можна комбінувати між собою. Всього з декількох речей можна створити різні стильні образи на щодень.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Базові речі для літнього гардероба

Футболки та топи

В переліку літньої капсули-2025 — ця позиція має бути однією з найперших. Вибирайте моделі в базових кольорах — чорний, білий, бежевий. Також можна взяти кілька футболок в яскравому кольорі, які будуть акцентом образу. Їх можна комбінувати зі штанами чи спідницями.

Дівчина у футболці. Фото з Instagram

Шорти та спідниці

Мастхев у літньому гардеробі — шорти. Вони можуть бути з льону чи джинсові. Це залежить від ваших вподобань. Також не забудьте про спідницю. Цього літа в моді буде асиметрія. Також не втрачають популярності моделі з шовку.

Дівчина у шортах та топі. Фото з Instagram

Сорочка

Ця базова річ також обов'язково має бути в літньому гардеробі. Варто обрати сорочки з натуральних тканин. Можна обрати однотонну білу, блакитну чи картату сорочку — це питання особистих уподобань.

Жінка у сорочці та брюках. Фото з Instagram

Джинси або брюки

У 2025 році в моду повертаються джинси з 70-х та 90-х. Оберіть широкі baggi чи скейтери. Для класичних образів ідеально підійдуть світлі брюки вільного крою.

Дівчина у джинсах. Фото з Instagram

Костюм

Це універсальна всесезонна річ. На літо варто підібрати легку тканину та вільний крій. Його можна носити з туфлями чи кросівками, це залежить від того, який образ ви хочете створити.

Блакитний костюм. Фото з Instagram

Базова капсула на літо допоможе створювати стильні образи на кожен день. Підберіть речі, які будуть поєднуватись між собою за кольорами та текстурами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як носити сукні-сорочки. Вони будуть популярними цього літа.

Також ми розповідали про те, які літні костюми варто обрати цього сезону. Ця річ буде незамінною у гардеробі.